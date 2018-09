Samsinger kåret til årets økologer: - De peger ud i fremtiden

To samsinger kan nu kalde sig for årets økologer.

Det drejer sig om 28-årige Hester Callaghan og 23-årige Bjarke Jensen, der begge er nyuddannede økologiske landmænd.

De to samsinger har fået flest stemmer i konkurrencen Årets Økolog, hvor flere end 30.000 danskere har stemt på otte finalister.

Hester Callaghan og Bjarke Jensen driver gården Yduns Have, som blev omlagt til økologi i 1987. I dag producerer gården i byen Alsing økologiske æg og grøntsager, der kan købes fra gårdbutikken og igennem det fællesskabsstøttede landbrug. Desuden leverer Yduns Have produkter til en række høj- og efterskoler på fastlandet.

Gården på Samsø er fondsejet, hvilket betyder, at en lang række mennesker har været med til at frikøbe stedet, så unge landmænd har mulighed for at komme i gang.

Yduns Have er et fantastisk godt eksempel på. hvordan det kan gøres. Marcel Meijer (S), borgmester, Samsø

Borgmester: De er stor inspirationskilde

Hester Callaghan og Bjarke Jensen overtog driften af gården i februar 2018.

- Vi er kun lige gået i gang. Det, at vi synes, at gården fortjener et skulderklap, er en stor del af grunden til, at vi accepterede nomineringen. Det er lige så meget en afspejling af alt det arbejde, vores forgængere har lagt i gården, siger Hester Callaghan til TV2 ØSTJYLLAND.

Prisen består af 100.000 kroner, og de skal blandt andet bruges til at bygge et spiringsdrivhus til gårdens småplanter og til at plante træer og buske, der skal fremme biodiversiteten.

- Vi har været kendt for bæredygtighed, men økologien har ikke fyldt nok i det billede. Yduns Have er et fantastisk godt eksempel på. hvordan det kan gøres. Hester og Bjarke er en stor inspirationskilde, og de peger ud i fremtiden i forhold til, hvordan landbruget på Samsø kunne organiseres om 20-30 år, siger borgmester på Samsø, Marcel Meijer (S), til TV2 ØSTJYLLAND.

Formålet med Årets Økolog er at hylde de danske økologer. Det er Netto og Økologisk Landsforening, der står bag initiativet.

Årets Økolog blev kåret første gang i 2017, hvor den 80-årige Svend Erik Hjuler Rasmussen fra Randers løb med prisen.

