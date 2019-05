Ø protesterer mod solceller: Knap 900 har skrevet under

Planerne om et stort solcelleanlæg har bragt sindene i kog på Samsø. Anlægget er blevet kaldt både ødelæggende og grotesk, og små 900 personer har skrevet under på en underskriftindsamling imod det.

Tirsdag aften skal byrådet i Samsø Kommune tage stilling til, om der skal arbejdes videre med solcelleprojektet.

Derfor var en lille gruppe protestanter mødt op på rådhuset i Samsø for at overrække de næsten 900 underskrifter til politikerne. Underskrifterne kommer både fra fastboende på Samsø, sommerhusejere og turister.

Sådan er solcelleanlægget planlagt: 860.000 kvadratmeter solceller

Solfangerne vil være 2,2 meter høje Der vil være 12 såkaldte convertere, som bliver placeret i isolerede containere på 2,6 meters højde. Inde i hver container vil strømmen blive konverteret, ligesom containeren vil indeholde et køleanlæg.

- Vi håber, vi kan få kommunalbestyrelsen til at tænke sig godt om. Der er små 900 underskrifter mod solcelleanlægget og det er de da nødt til at tage hensyn til, siger Rie Toft, som er en af de fremmødte. Hun driver sammen med sin mand et hotel, der vil få solcelleanlægget som nærmeste nabo, hvis det bliver en realitet.

- Politikerne bliver nødt til at gøre det her ordentligt og lave en kommunalplan, hvor man laver nogle retningslinjer for, hvordan Samsø Kommune forholder sig til sådan nogle store industrianlæg. Der er flere andre, som påtænker også at ansøge om at få lov at lave solcelleanlæg, fortsætter hun.

Solcelleanlægget er planlagt til at ligge lige op af landsbyen Østerby.

Grønstemplet to gange før

Forud for tirsdagens byrådsmøde er planerne om solcelleanlægget allerede blevet godkendt til videre behandling af både Teknik og Miljøudvalget og af Økonomiudvalget.

Førstnævnte udvalgt opstillede imidlertid nogle krav som betingelse for projektet:

- Vi anbefaler, at der kan være et lokalt ejerskab på projektet, så der bliver etableret en fond, som fører penge tilbage til det lokale og så fastsatte vi, at der skal være minimum 200 meter til eksisterende byggeri, sagde udvalgsformand Michael Kristensen (S) til TV2 ØSTJYLLAND i starten af maj.

De fremmødte ved byrådsmødet har samlet underskrifter i flere måneder.

Mindst ét byrådsmedlem har imidlertid allerede på forhånd tilkendegivet, at hun er imod planerne om solcelleanlægget.

- Jeg stemmer imod, siger Ulla Holm (SF) til TV2 ØSTJYLLAND forud for tirsdagens byrådsmøde.

- Det er markant, at så mange føler så stærkt i denne her sag og det er noget, jeg vil tage med i mit indlæg på mødet.

Fra godsejerens egen bopæl og op til det foreslåede solcelleanlæg er der ca. 8 kilometer.

For miljø og pengepung

Det er godsejer Anders Danneskiold Lassen, som står bag planerne om solcelleprojektet. Han ejer en femtedel af jorden på Samsø og bor selv på Brattingsborg Gods på det sydlige Samsø. Solcelleanlægget er imidlertid planlagt til at skulle ligge otte kilometer nord for godsejerens egen bopæl. Noget som protestanterne er stærkt kritiske overfor.

- Hvis anlægget skal være så stort, så synes jeg, at godsejeren skulle have pli nok til at placere det nede ved sig selv, siger Rie Toft, som ejer et hotel, der får det planlagte solcelleanlæg som nabo.

Samsø Kommune har som erklæret mål, at øen vil være fossilfri i 2030. Og det er dét mål, som det foreslåede solcelleanlæg, ifølge godsejer Anders Danneskiold Lassen, tapper ned i.

- Man skal være særligt tonedøv for ikke at have hørt om klimaforandringer. Det står i vores kommuneplan, at vi skal være klimabevidste, sagde han tilbage i april og tilføjede:

- Det er ingen hemmelighed, at jeg også gerne vil tjene penge på det her. Alle vil vel gerne have en løn for at arbejde, sagde Anders Danneskiold Lassen tilbage i april.

Hvis byrådet i Samsø Kommune vedtager, at der skal arbejdes videre med planerne om solcelleanlægget, skal godsejeren i samarbejde med Aarhus Kommune udarbejde en såkaldt VVM-redegørelse.