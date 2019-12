Samleren Jes var død i måneder

Parterne om Jes’ død

Østjyllands Politi bekræfter, at Hanne Møller Jensen har henvendt sig til politiet flere gange, men henvendelserne er ikke blevet registreret som bekymringer om Jes Andersen, hvilket Hanne Møller Jensen har klaget over.

I september betaler Syddjurs Kommune 864,33 kroner for den anden urnenedsættelse. Kommunen oplyser, at de har behandlet sagen efter den normale procedure på området. Men fremover vil kommunen dog have et ekstra fokus på at finde pårørende i de sager, hvor CPR-registeret ikke giver nogen oplysninger.

Skifteretten i Randers understreger, at det ikke er dens opgave at finde pårørende, men derimod at udlevere boet til en bobestyrer. Rettens egen målsætning er, at det skal ske inden for to måneder i 80 procent af sagerne. Og i sagen om Jes er rettens behandlingstid én måned.

Advokaten havde boet efter Jes i fire dage, før vedkommende bad Rigsarkivet om at lave en undersøgelse. Advokaten har dermed også handlet efter gældende regler.

Rigsarkivet brugte 23 dage på dets undersøgelse og oplyser, at behandlingstiden typisk ikke er så lang, men afhænger af antallet af øvrige bestillinger og fra sag til sag.