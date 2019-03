By samler affald – og affald samler by

Søndag kulminerede Danmarks Naturfredningsforenings årlige affaldsindsamling, og tusindvis af mennesker har været på gaden for at indsamle skrald.

- Jeg færdes temmelig meget rundt i Ryomgårds gader, og så er det jo rart at gå rundt i en by, der er ren og pæn. Forhåbentlig kan man sætte sin lid til, at der bare er en, der næste gang, de overvejer at smide noget affald, lader være, siger Nathanael Nordentoft, der bor i Ryomgård.

Vi kan godt lide frivilligt arbejde sammen med naboerne her i Ryomgård. Vi holder vores by ren, så det bliver den bedste by i hele Danmark. Walid Hasan, borger i Ryomgård

Men selvom han har samlet meget skrald fra gaderne i Ryomgård, så handler dagen ikke kun om, at fjerne skidt fra gaden. Den handler nemlig i høj grad også om at skabe samvær og nye fælleskaber.

Børnene i byen var både hurtigst til at samle skrald og bryde isen med de andre.

- Vi vil gerne se, om vi kan skabe lidt mere sammenhold i byen og få borgerne til at lære hinanden at kende på kryds og tværs, og det håber vi, vi kan gøre hvert år fra nu af, siger Jacob Lænsø, der var en af arrangørerne bag Ryomgårds affaldsindsamling, til TV2 ØSTJYLLAND.

For i en by som Ryomgård er der ikke noget, der kommer af sig selv, og det gælder hverken de rene gader eller sammenholdet mellem indbyggerne.

Der var i alt omkring 100 af byens borgere til stede, da indsamlingen startede.

- Jeg synes, det er rigtig fint. Nu om dage er det, der holder de lidt mindre samfund sammen, det er, at man gør noget kollegialt og har noget samvær. Man udvider sit netværk i byen, og det, tror jeg, er en rigtig sund ting. Også for Ryomgård, siger Eske Ulsted, der også bor i byen, til TV2 ØSTJYLLAND.

Måske Danmarks bedste by

I alt var omkring 100 af de godt 2400 indbyggere i Ryomgård på gaden iført handsker og med skraldeposer i hånden for at samle både skrald og nye bekendtskaber op.

Walid Hasan og Fathieh Alkafri nød at snakke med de andre borgere i Ryomgård, mens de gjorde byen pænere.

- Vi kan godt lide frivilligt arbejde sammen med naboerne her i Ryomgård. Vi holder vores by ren, så det bliver den bedste by i hele Danmark, siger Walid Hasan, der sammen med sin kone Fathieh Alkafri nød det gode vejr i det gode formåls tjeneste.

Selvom det selvfølgelig i sig selv er gode gevinster at få både venskaber og en renere by, så var der endnu flere grunde til at tage på affaldsjagt.

Jacob Lænsø stod bag fællesskabs- og affaldsindsamlingen i Ryomgård.

- Det handler jo også lidt om at sætte et godt eksempel for de små børn. At vise dem at vi går ud og samler affald, det giver nok dem en tanke om, om de selv skal smide affald. Og så håber jeg, de går ned i deres skoleklasse og siger, at de skal lade være med at smide affald, siger Nathanael Nordentoft til TV2 ØSTJYLLAND.

Efter det hårde arbejde ventede der naturligvis noget koldt at drikke.

Når den årlige affaldsindsamling er ovre, skulle gaderne gerne se rene og pæne ud. Og efter en lang dag sluttede borgerne i Ryomgård dagen af med kaffe, kage, musik og alt det, der ellers hører sig til, når folk skal lære hinanden at kende.

- Man kan jo aldrig få sammenhold nok, og derfor er et initiativ som det her også en måde at lade byens borgere mødes, siger Jacob Lænsø.