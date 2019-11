Salling evakueret på Black Friday - alarm afblæst

På årets største handelsdag, Black Friday, er stormagasinet Salling evakueret. Al personale og kunder blev sendt ud af centeret.

Der var vild kaos, for der var vildt mange mennesker. Mathilde Bønnelykke, salgsmedarbejder, Salling

Østjyllands Politi og Salling oplyser, at det var falsk alarm - men der var hektisk stemning i det fyldte indkøbscenter.

- Lige pludselig ringer en alarm om, at vi skal evakueres. Der var vild kaos, for der var vildt mange mennesker, siger Mathilde Bønnelykke, der arbejder i Salling, til TV2 ØSTJYLLAND.

Hun stod på gaden i knap 20 minutter, inden alle blev lukket ind igen.

- Det var meget specielt. At det lige var i dag af alle dage, at det skulle gå galt. Der var fuldstændigt fyldt med mennesker, og selvom vi kender evakueringsprocedurerne, er det svært at få alle ud uden panik, siger Mathilde Bønnelykke.

En rygeovn havde udviklet rigeligt med røg og startet brandalarmen. Så det var falsk alarm, men proceduren har været, at når alarmen går, skal alle forlade bygningen. Morten Hansen, vagtchef, Østjyllands Politi.

De evakuerede personer måtte forlade bygningen, men efter 15-20 minutter blev stormagasinet åbnet igen. Foto: Mathilde Bønnelykke

Falsk alarm

Både Østjyllands Politi og brandvæsenet er til stede i stormagasinet. Politiet oplyser, at det var en falsk alarm.

- En rygeovn havde udviklet rigeligt med røg og startet brandalarmen. Så det var falsk alarm, men proceduren har været, at når alarmen går, skal alle forlade bygningen. De er ved at lukke folk ind igen, personale er inde, og kunderne bliver lukket ind igen nu, siger vagtchef hos Østjyllands Politi, Morten Hansen til TV2 ØSTJYLLAND.

- Der er ingen fare på færde, alt er godt, og julefreden har sænket sig igen, siger vagtchefen.

Også Salling nedtoner episoden.

- Der er heldigvis tale om en teknisk fejl, der har sat vores røgalarm i gang i Salling. Vi har fået lokaliseret fejlen, og vi åbner stormagasinet op igen inden for ganske kort tid, siger pressemedarbejder i Salling Emmelie Christensen til TV2 ØSTJYLLAND.