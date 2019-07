Defco begæret konkurs: Salg skal redde pålægsproducent

Den aarhusianske pålægsproducent Defco er taget under konkursbehandling, og lige arbejdes der på at finde en køber, så driften kan fortsætte og medarbejderne beholde deres arbejde.

Det fortæller Mikkel Løgsted, der er ansvarlig advokat på sagen og partner i Advokatfirmaet Poul Schmith.

- Vi er i gang med at sikre aktiverne med et fokus på en salgsproces, så vi kan få driften over i et nyt setup for på den måde at varetage interesserne for kreditorerne, driften og de ansatte, siger Mikkel Løgsted.

Defco har produceret pålæg siden 1982.

Defco har hovedkontor og produktion i Aarhus N, og virksomheden har omkring 160 medarbejdere, fremgår det af Defcos hjemmeside.

Virksomheden producerer og sælger pålægs- og delikatesseprodukter til det danske marked, men eksporterer også til Tyskland og Spanien.

Forventer afklaring snarest

Mikkel Løgsted fortæller, at salgsprocessen går planmæssigt, men at der skal findes en løsning i løbet af en uges tid, hvis det skal være en mulighed.

- Jeg forventer, at vi er i mål med det indenfor en uges tid. Selskabet er taget under konkursbehandling, men driften er fortsat med henblik på at sikre en salgsproces, og det er lige nu det eneste scenarie, vi arbejder efter. Lykkes det ikke, er det en ny situation, som vi så arbejder med, siger Mikkel Løgsted.

Defco blev etableret af Knud Erik Czaja i 1982, og siden er de to sønner, Morten og Mikkel, inddraget i ledelsen.

Tidligere i juli gik Defco i rekonstruktion, og Mikkel Czaja oplyste til Fødevarewatch, at virksomheden er hårdt mærket af høje råvarepriser og endnu mangler at se hele effekten af en turnaround-proces, skriver Ritzau.

TV2 ØSTJYLLAND har forgæves forsøgt at få kommentar fra ledelsen i Defco, men her henvises der til den ansvarlige advokat på sagen, Mikkel Løgsted.

Både advokat John Sommer Schmidt og advokat Boris K. Frederiksen fra Kammeradvokaten er udpeget som kurator.

Sidstnævnte udpeges normalt, når staten har et større krav mod en virksomhed, skriver Ritzau.