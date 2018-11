Sagsøgt for at kalde et forløb for uldent: Nu er Ib frifundet igen

'Det forløb var så uldent.'

Sådan skrev Ib Salomon, formand for Danmarks Naturfredningsforening i Odder, i en pressemeddelelse. En ytring, som blev genstand for en injuriesag, der nu er afsluttet i Vestre Landsret.

Vi har haft ret til at ytre os, som vi har gjort og ret til at deltage i den lokale debat og ret til at være kritiske. Ib Salomon, formand for Danmarks Naturfredningsforening i Odder

Det er ejeren af Aakær Gods, Johan Koed-Jørgensen, der har haft lagt sag an mod naturfredningsforeningens formand, fordi han mener, at dette var en injurierende udtalelse. Men det har retten ikke vurderet, var tilfældet.

- Det er jeg virkelig glad for og meget lettet over. Det er en vigtig sag, og jeg har aldrig været i tvivl om, at vi havde ytringsfriheden med os, siger Ib Salomon til TV2 ØSTJYLLAND.

- Vi har haft ret til at ytre os, som vi har gjort og ret til at deltage i den lokale debat og ret til at være kritiske, fortsætter han.

Ingen kommentarer fra godsejer

Ytringen stammer fra et citat i en pressemeddelelse, som var blevet sendt til Horsens Folkeblad i december 2015. Retten har vurderet, at ordet uldent blev anvendt om Odder Kommunes sagsbehandling og ikke om godsejeren. Derfor er Ib Salomon blevet frikendt.

Det hele handler om et forløb, hvori kommunen havde givet Johan Koed-Jørgensens gods en dispensation. Den dispensation havde Dansk Naturfredningsforening Odder anket til Natur- og Miljøklagenævnet. Her blev kommunens dispensation underkendt.

Derfor brugte Ib Salomon ordet uldent.

Læs også Godsejer stævner kommune for 39 millioner kroner

I injuriesagen er der også været en anden del, som handlet om et læserbrev fra august 2016, hvori der blandt andet står, at godset har fodret ænder ulovligt. Men her finder landretten heller ikke, at der er noget æreskrænkende.

I juni 2017 blev Ib Salomon frifundet ved Retten i Horsens. Og mandag har Vestre Landsret slået fast, er der intet æreskrænkende er i Ib Salomons udsagn.

TV2 ØSTJYLLAND har været i kontakt med Johan Koed-Jørgensen, der ikke ønsker at udtale sig om sagen.

Har stævnet kommunen

Tidligere har han dog udtalt sig i en anden sag, fordi Aakær Gods har stævnet Odder Kommune for over 39 mio. kr. Det fortalte TV2 ØSTJYLLAND om i maj i år.

Aakær Gods har rejst en erstatningssag på 39.140.000 kroner mod kommunen, fordi godset blandt andet mener, at kommunen har forsømt oprensning af Aakær Å, og det har ført til et stort udbyttetab og værditab på hans ejendom.

- Vi er simpelthen nødt til at reagere. Vi kan jo ikke bare lade stå til. Nu må retten finde ud af, hvad der er rigtigt og forkert, fortalte godsejer Johan Koed-Jørgensen dengang til TV2 ØSTJYLLAND.

02:07 VIDEO: Godsejer Johan Koed-Jørgensen kræver mere end 39 millioner kroner i erstatning fra Odder Kommune. Se mere i indslaget fra maj 2018 her. Luk video

Den manglende oprensning af åen fører ifølge godsejeren til forsuring af Aakær Gods' jord.

- Det er jo klart, at hvis planterne står i vand, som de har gjort. Så får de ikke et ordentligt rodnet, og så avler vi ikke nok, sagde Johan Koed-Jørgensen.

Det er Åkær Å, som er stridspunktet mellem Åkær Gods og Odder Kommune.

I maj ville Odder Kommunes borgmester, Uffe Jensen (V), ikke kommentere sagen, da den ikke havde været for retten.

- 39 millioner kroner vil være et alvorligt slag. Men ellers ingen kommentarer, sagde han dengang til TV2 ØSTJYLLAND.