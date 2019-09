Sagsbehandler anbefalede gældsramt et kviklån: Nu er der truffet afgørelse

- Jeg tør næsten ikke tro på det.

Sådan lyder det fra Anette Christensen, der netop har fået at vide, at Syddjurs Kommune vil dække hendes tandlægeregning.

Det bliver helt mærkeligt at få tænder i munden, så jeg kan få andet end suppe og yoghurt at spise. Anette Christensen, kontanthjælpsmodtager

'Der gives delvis bevilling på hjælp til betaling af de resterende 35 procent samt egenbetaling på 600 kroner af overslaget, svarende til 8744,94 kroner.'

Sådan står der i et brev, Anette Christensens bisidder og veninde, Astrid Eriksen, netop har modtaget fra Syddjurs Kommune.

- Det har været lidt hårdt at komme igennem. Hvis jeg ikke havde haft Astrid, så var jeg aldrig kommet igennem det her, siger Anette Christensen.

Afgørelsen kommer efter, at Anette Christensen føler, at hun af sin sagsbehandler i en mail-korrespondance på E-boks blev opfordret til at tage et dyrt kviklån til at finansiere en tandlægeregning.

Nu viser det sig, at der alligevel er håb for Anette Christensens pengepung og gebis.

Afgørelsen betyder nemlig, at hun alligevel kan få dækket sin tandlægeregning af kommunen - og kan låne de sidste 35 procent hos billigere kommunen frem for hos firmaet Santander.

Lov om aktiv socialpolitik, §82, uddrag Kommunen kan yde hjælp til udgifter til sygebehandling, medicin, tandbehandling eller lignende, der ikke kan dækkes efter anden lovgivning, hvis ansøgeren ikke har økonomisk mulighed for at betale udgifterne. Der kan kun ydes hjælp, hvis behandlingen er nødvendig og helbredsmæssigt velbegrundet. Stk. 4. For personer, som er 25 år eller derover, ydes tilskud til dækning af 65 pct. af modtagerens egne udgifter til tandpleje, som årligt overstiger en egenbetaling på 600 kr. Stk. 7. Modtagere af tilskud efter stk. 1-6 kan søge om hjælp til dækning af den resterende egenbetaling efter § 82. Ansøgning herom skal være indgivet, før behandlingen udføres. Kilde: Retsinformation.dk

Det betyder også, at udsigterne til et nyt gebis ikke er så lange som tidligere frygtet.

- Jeg skal have lavet aftryk til nye tænder den 15. oktober, så det bliver helt mærkeligt at få tænder i munden, så jeg kan få andet end suppe og yoghurt at spise, sige Anette Christensen.

Det står virkelig galt til med Anette Christensens tænder. Hun har så voldsomme tandsmerter og paradentose, at hun har fået lavet et prisoverslag på at få rykket tænderne ud og få lavet nye proteser.

Prisoverslaget lyder på godt 31.000 kroner.

Jeg er stor modstander af det, og jeg har frarådet begge mine drenge at gøre det. Men så bliver man opfordret af kommunen til at gøre det. Anette Christensen, kontanthjælpsmodtager

Eftersom Anette Christensen er kontanthjælpsmodtager, dækker Syddjurs Kommune 65 procent af tandlægeregningen. De sidste 35 procent - godt 10.500 kroner - skulle hun selv betale.

Men ud af de sidste 35 procent af tandlægeregningen, som Anette Christensen i første omgang selv skulle betale, kan Syddjurs Kommune nu låne hende størstedelen mod tilbagebetaling, når hun i løbet af kortere tid vil være i stand til at tilbagebetale hjælpen.

Lån 15.000 kroner, betal 28.000

Det kom som et chok for Anette Christensen, da hendes sagsbehandler via E-boks sendte et vedhæftet rådighedsbudget sammen med et ansøgningsskema til et kviklån på 15.000 kroner fra firmaet Santander.

Skærmbilledet her viser, at sagsbehandleren via E-boks har vedhæftet et budget for Anette Christesen samt et ansøgningsskema til et lån hos Santander.

- Jeg er stor modstander af det, og jeg har frarådet begge mine drenge at gøre det. Men så bliver man opfordret af kommunen til at gøre det, så tænker man 'hvad er nu det for noget?', siger Anette Christensen.

Et lån fra Santander Bank på 15.000 kroner har en variabel rente. Og da TV 2 ØSTJYLLAND lørdag lavede en beregning ud fra Anette Christensens rådighedsbeløb, viste Santanders beregner, at hun kunne risikere at de årlige omkostninger i procent (ÅOP) ville ende på 87 procent.

Altså ville Anette Christensen ende med at betale 28.000 kroner tilbage på et lån på 15.000 kroner. Forudsat at hun kunne indfri alle sine afdrag.

Detaljerne for et lån på 15.000 kroner med en løbetid på et år hos Santander viser, at de samlede årlige omkostninger kan løbe op i 87,03 procent. Foto: Skærmbillede, www.santander.dk

Og netop af den årsag har hun ikke taget kviklånet, for hun kender godt farene ved det. Og selv hendes egen bank vil ikke hjælpe hende.

- Der har jeg gæld i forvejen, så nej. Jeg har ikke nogen mulighed for at skaffe dem nogen steder.

En gæld, der i runde tal løber op i 90.000 kroner, fortæller hun.

Teknisk fejl hos Santander.dk Efter TV2 ØSTJYLLAND har fortalt Anette Christensens sag, har Santander kontaktet redaktionen. I en mail forklarer de, at der har været en teknisk fejl på deres hjemmeside i netop det tidsrum, TV2 ØSTJYLLAND lavede et pristjek på deres lån. De skriver blandt andet: 'Vi kan desværre konstatere, at vi har haft en kortvarig fejl på vores beregner, som beklageligvis i dette tilfælde har oplyst en alt for høj ÅOP(årlige omkostninger i procent, red.) samt det samlede tilbagebetalingsbeløb. Såfremt vi kan godkende kunden, bliver renten tilbudt afhængigt af lånets størrelse og en samlet risikovurdering. Vi vil samtidigt understrege, at fejlen på beregneren har været isoleret til hjemmesiden og ikke har påvirket vores kunders lån eller tilbudte lån.'

Syddjurs afviser anbefaling om kviklån

Det ansøgningsskema til lånet hos Santander, som Anette Christensen har modtaget af sin sagsbehandler, forklarer Syddjurs Kommune med, at det i virkeligheden er en såkaldt låneberegning.

I en pressemeddelelse her til aften skriver Syddjurs kommune blandt andet:

'I sager om finansiering af tandbehandling kan kommunen præsentere borgeren for en låneberegning fra en bank. Låneberegningen indgår i en dialog om de muligheder borgeren har for selv at kunne finansiere sin del af udgiften.'

Det er ansøgningsskemaet her, som sagsbehandleren vedhæftede i en mail-korrespondance på E-boks.

I samme pressemeddelelse udtaler formanden for beskæftigelsesudvalget, Gunnar Sørensen (V):

- Jeg er sikker på, at vores sagsbehandlere gør hvad de kan for at hjælpe borgerne inden for de rammer, vi er underlagt efter lov om aktiv socialpolitik. Fremadrettet vil vi stræbe efter at være mere tydelige i dialogen med borgerne om dette.

Formand om opfordring: Det er helt efter bogen

Det var helt efter bogen, at en sagsbehandler opfordrede en borger til at optage et kviklån for at få råd til et nyt sæt tænder.

Sådan lød det mandag fra Gunnar Sørensen, formand for udvalget for erhverv og beskæftigelse (V) i Syddjurs Kommune, efter TV2 ØSTJYLLAND fortalte om 62-årige Anette Christensen, der blev rådet til at låne 15.000 kroner med så dårlige lånebetingelser, at hun kunne ende med at betale det dobbelte tilbage over et år.

- Vi har vejledt borgeren, som vi skal. Og borgeren kan så træffe den afgørelse, man så vil efterfølgende, lyder det fra formanden.

- Bare en del af pakken

På Christiansborg er den radikale Kathrine Olldag medlem af Socialudvalget. Hun kalder det en “virkelig horribel historie.”

- Man ved ikke, om man skal grine eller græde. Det siger både noget om Syddjurs Kommunes faglige niveau på området og noget om manglende tid i administrationen, siger hun.

- Ikke desto mindre et fuldstændig tåbeligt råd til en borger, der allerede er nede og bide i græsset, siger Kathrine Olldag.

Det er et fuldstændig tåbeligt råd til en borger, der allerede er nede og bide i græsset. Kathrine Olldag, medlem af Socialudvalget, Radikale Venstre

Det er da heller ikke et lån, som formanden i Syddjurs, Gunnar Sørensen, selv ville tage, hvis han havde dårlige tænder.

- Jeg ville jo heller aldrig selv benytte mig af den slags lån. Men det er bare en del af pakken. Det er det, vi ser mange mennesker gør, og det er sådan set kommunen uvedkommende, hvor borgeren henter sine penge, siger han.