Krænkelsesanklager kostede René jobbet - politiker vil undgå folkedomstol

Først blev en randrusiansk pædagogmedhjælper sigtet for seksuelle krænkelser af et barn. Siden blev sagen droppet af tre instanser. Nu melder flere folketingspolitikere sig på banen.

Læs også Familier melder børn ud af skandaleramt børnehave

Politikerne ønsker en drøftelse af, om fremtidige sager skal håndteres anderledes.

- Når politiet ikke rejser tiltale, og der ikke falder dom, så er man er uskyldig. Det skal der ikke herske tvivl om, og så skal man heller ikke dømmes af en folkedomstol, siger retsordfører for Venstre, Britt Bager, til TV2 ØSTJYLLAND.

Tre instanser lod sag falde

Sagen handler om pædagogmedhjælperen René (hans efternavn er redaktionen bekendt red.), der indtil april i år arbejdede i den kombinerede børnehave og vuggestue Stjernehuset, som ligger i Randers-forstaden Helsted.

Læs også Kirke rystet over tyveri af historiske alterstager

Han blev fjernet fra institutionen efter en henvendelse fra et forældrepar til den pædagogiske leder. Forældrene mente, at René havde krænket deres barn seksuelt.

Efter et langt forløb endte sagen i slutningen af august med, at rigsadvokaten heller ikke fandt grundlag for en sag mod René. Dermed fulgte rigsadvokaten vurderingerne fra Østjyllands Politi og statsadvokaten, som tidligere havde meddelt, at der ikke kunne rejses straffesag mod manden.

Læs også Politiker: Randers Kommune har fejlet i Stjernehuset-sag

Det har været et hårdt halvt år for medarbejderne i Stjernehuset. Det samme kan formentlig siges om forældrene til institutionens børn.

Krav på at komme tilbage

Randers Kommune vil dog ikke lade René vende tilbage til sit job i Stjernehuset - et job, han har haft i 23 år. Han bliver i stedet tilbudt en stilling i en anden institution i kommunen.

- Man burde kunne komme tilbage til det liv, man havde, når sigtelsen frafalder. Jeg er sigtet for noget voldsomt, men derfor har jeg jo ligeså store krav på at komme tilbage til livet, som alle andre. Her synes jeg, at der er et problem, og jeg synes, vores samfund har svært ved at håndtere sådan nogle sager, siger René til TV2 ØSTJYLLAND.

Læs også Skoleintra er fortid: Nu går ny platform i luften

Han ser gerne, at sagen kommer hele vejen til Christiansborg. Han er med egne ord "bange for, at det her er fremtiden". Det lader til, at han får sin vilje.

- Den her sag viser, at der helt principielt kan ske forbedringer, og at man kan afveje de her sager på en anden måde. Jeg synes, det er en god idé, at vi får en drøftelse omkring de forskellige muligheder, siger Britt Bager til TV2 ØSTJYLLAND.

Stjernehuset er en kommunal institution, der blev taget i brug i 1996. Der er omkring 70 børnehavebørn i institutionen.

Panik er dårligt for samfundet

Hun bakkes op af en kollega fra den anden side af det politiske spektrum.

- Det handler om, hvordan vi får rådgivet de mennesker, og hvordan vi får dem bedst muligt videre. Det handler også om, at det måske er en forpligtelse, vi burde have i det almindelige politi- og retssystem, siger retsordfører for SF, Karina Lorentzen Dehnhardt, til TV2 ØSTJYLLAND.

Læs også Forvaltning revses fra flere kanter: - Vi blev trampet på af en elefant

Ifølge lektor på Aarhus Universitet Karen Munk, der har forsket i pædofili, bør kommuner træde varsomt i denne type sager. Som udgangspunkt mener hun, at kommunerne bør genindsætte medarbejdere i de sager, hvor politiet ikke har rejst anklage.

- Kommuner bør respektere politiets afgørelse. Hvis politiet lader en sag falde, som ikke engang kan holde på et indicium om seksuelle hensigter, så skal de følge rigsadvokatens afgørelse, siger hun og fortsætter:

- Man kan aldrig vide alting med sikkerhed. Nogle gange må man vise mod, fordi der er nogle højere formål. Det er generelt dårligt for samfundet, at man har den der panik. Det handler ikke om, at man synes, det er i orden at begå seksuelle overgreb på børn. Det er slet ikke det, der er på dagsordenen.

"En samlet vurdering"

Pædagogmedhjælperen René vil fortsat gerne det eneste, han har villet, siden han blev hjemsendt fra Stjernehuset.

- Jeg har stadigvæk et kæmpe, brændende ønske om at komme tilbage til den institution, som jeg har været med til at starte op for 23 år siden, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Læs også Bilister mangler respekt for toget – det oplevede Frederik

Direktør for Børn og Skole i Randers Kommune, Michael Maaløe, ønsker mandag ikke at kommentere sagen yderligere.

Han har dog tidligere sagt til TV2 ØSTJYLLAND, at det var en samlet vurdering, der ledte til, at René blev tilbudt et job i en anden institution.