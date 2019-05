Særtog til Grenaa markerer afslutning på letbanens første etape

Søndag markerer en milepæl for Aarhus Letbane.

Et særtog fra Østbanetorvet i Aarhus til Grenaa fejrer således afslutningen på etape 1 af Aarhus Letbane - og afslutningen på seks års anlægsarbejde i det østjyske.

Danmarks første letbane har en samlet strækning på 110 kilometer fra Grenaa i nord til Odder i syd og binder fire kommuner.

Særtoget kan beskrives som en slags paradeafgang med blandt andre transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (La), Aarhus Kommunes borgmester Jacob Bundsgaard (S), medlemmer af Folketingets transportudvalg, borgmestrene fra letbanekommunerne Norddjurs, Syddjurs og Odder ombord.

I alt kører omkring 100 personer med særtoget, der havde afgang fra Aarhus kort efter klokken 10.

Særtoget forventes at være fremme på Grenaa station kl. ca. 12.30. Den særlige afgang medfører en række aflysninger. Til gengæld er der gratis kørsel for passagerer mellem Aarhus H og Grenaa hele dagen.

Lang og besværlig rejse

Aarhus-borgmester Jacob Bundsgaard erkender, at det "har været en lang og til tider besværlig rejse" at gøre etape 1 af letbanen.

VIDEO: Direktør for Aarhus Letbane, Micheal Borre, havde 30. april blandede følelser omkring den første køretur fra Aarhus til Grenaa.

Til gengæld mener han, at ejerne af Aarhus Letbane med færdiggørelsen af etape 1 har lagt grundstenen til Østjyllands svar på S-toget.

Mange pendlere vil nok mene, at det er en underdrivelse at kalde det en "til tider besværlig rejse" at gøre etape 1 færdig.

Der har således været utallige problemer med forsinkelser, aflysninger og problemer med skiltning i letbanens relativt korte levetid.

Kaotisk start på ny strækning

Det gjorde sig senest gældende, da letbanen for ganske nylig tog hul på den nye strækning mellem Aarhus og Grenaa.

Den nye rute blev allerede på dens indvielsesdag ramt af problemer med både forsinkelser og skiltning som følge af problemer med bomme og it-system. Problemerne fortsatte i flere dage efterfølgende, og de tog Odder-strækningen med sig i faldet.

VIDEO: Vil letbanen indfri sine mål for 2019? Det spørgsmål stillede TV2 ØSTJYLLAND en tarotkortlæser i december 2018. Her kan du se, hvad hun svarede.

I den forbindelse betegnede kommunikationschef for Aarhus Letbane, Jens Velling, som 'opstartsproblemer'.

- Da vi åbnede Odder-strækningen, havde vi også nogle opstartsproblemer, men dem fik vi løst hen ad vejen. Nu har vi de samme udfordringer på Grenaa-strækningen, som lige nu forplanter sig til Odder-strækningen, fordi systemet hænger sammen. Men det får vi løst, sagde han 1. maj til TV2 ØSTJYLLAND.

Dagens køretur med særtoget er indtil videre forløbet efter hensigten, oplyser Jens Velling søndag til TV2 ØSTJYLLAND.