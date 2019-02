Særlige tilbud på Facebook giver kunder i butikken

Entrecote, kikærter, opvasketabs, gifler, energidrikke, viskestykker og meget andet bliver i store mængder solgt via supermarkeders facebooksider.

I Meny på Bøsbrovej i Randers har man oplevet stor succes med denne type tilbud, hvor kunderne skriver ”ja tak” i kommentarfeltet, får en bekræftelse og herefter kan hente varen i butikken.

Hvis vi ser på vores udvikling fra august til oktober, har vi oplevet en stigning på 20 procent i omsætningen. Ronnie Borregaard, butikschef, Meny på Bøsbrovej, Randers

- Vi kan mærke en vækst og stigning. Hvis vi ser på vores udvikling fra august til oktober, har vi oplevet en stigning på 20 procent i omsætningen, fortæller Ronnie Borregaard, butikschef i Meny på Bøsbrovej i Randers.

Dagligt dukker der flere ”ja tak” -tilbud op på butikkens facebookside, hvor der i gennemsnit er 300-500 kommentarer per opslag.

- Nu er digitale medier alfa og omega, og hvis butikkerne ikke er med på det beat, så taber vi i længden, fortæller Ronnie Borregaard.

Jeg gør det, fordi det er gode tilbud, som kan betale sig at køre efter. Generelt bruger jeg tilbuddene en gang om ugen. Trine Jeppesen, jurist og kunde, Randers

Tilbud fra avisen

Butikken køber billige varer hjem i store partier hos leverandørerne og tilbyder herefter kunderne en billig pris. Men det er ikke altid tilbud, der udelukkende kan ses på de digitale platforme.

- Vi forsøger at ramme nogle priser, der ikke ses i avisen. Men jeg udelukker ikke, at vi nogle gange rammer de priser i avisen, men bare gør forbrugerne opmærksomme på, hvor god en pris det er.

Butikken i Randers køber store mængder, der sælges billigt til forbrugerne.

I januar havde butikken eksempelvis et dagstilbud på flødeboller fra tilbudsavisen, som fik stor opmærksomhed på Facebook, hvor butikken har 7500 følgere.

- Vi valgte også at proklamere det på Facebook. Der havde vi 1000 kommentarer, fortæller Ronnie Borregaard.

Et bindende tilbud

Selvom det er nemt og hurtigt at skrive ”ja tak” til et godt tilbud, skal forbrugerne være opmærksomme på, at det er juridisk bindende at takke ja til et tilbud på Facebook.

Det betyder, at butikken i princippet vil kunne kræve betaling, hvis man ikke møder op og henter det, man har lavet en aftale om. Vagn Jelsøe, vicedirektør i Forbrugerrådet Tænk

- Man skal være opmærksom på, at en aftale er bindende. Jeg har noteret mig, at det har Super Brugsen skrevet i nogle opslag, men uanset om det bliver skrevet eller ej, er en aftale bindende. Det betyder, at butikken i princippet vil kunne kræve betaling, hvis man ikke møder op og henter det, man har lavet en aftale om, siger Vagn Jelsøe, vicedirektør i Forbrugerrådet Tænk, til TV2.

- Om de så gør det i praksis er et andet spørgsmål, fortæller han.

Hos Meny på Bøsbrovej i Randers gør man dog ikke meget for at sikre sig, at folk henter, de ting de har reserveret. For dem er det lige så vigtigt, at kunden der kommer fra gaden får samme rabatter som facebookkunden.

- Det er winwin at have nok til både facebook-kunden og den gængse kunde, fortæller han.

Butikken får i gennemsnit 300-500 kommentarer per "ja tak"-tilbud på Facebook.

Kunderne kommer langvejsfra

Og det er ikke kun de kunder, der bor tæt på butikken, der tiltrækkes af de skarpe tilbud.

Ved at gøre det her, får vi trukket folk langvejsfra. Ronnie Borregaard, butikschef, Meny på Bøsbrovej, Randers

- Randers er meget kendt for, at der er en bro, der skiller byen, så det er rigtig svært at få folk fra nordbyen herud i Vorup. Men ved at gøre det her, får vi trukket folk langvejsfra, fortæller Ronnie Borregaard.

En af dem, der har benyttet sig af butikkens tilbud, er 27-årige Trine Jeppesen, der bor i den nordlige del af Randers. Hun takker jævnligt "ja tak" til tilbud på forskellige butikkers hjemmeside.

- Jeg gør det, fordi det er gode tilbud, som kan betale sig at køre efter. Generelt bruger jeg tilbuddene en gang om ugen, fortæller hun.