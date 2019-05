Særlig rejseform hitter blandt østjyderne

Flere ferieklare østjyder vil i år lægge vejen forbi Aarhus Hovedbanegård, når de skal på sommerferie.

Mange kunder nævner klimaet, når de kommer og køber deres interrailbilletter hos os. Søren Aarestrup, salgsleder, DSB Aarhus Hovedbanegård.

For østjyderne er vilde med at rejse med tog hen over sommeren. Og det er særligt rejseformen interrail, der er blevet populær.

- Vi begyndte at sælge mange interrailbilletter allerede i foråret. Interrailsæsonen er knap nok gået i gang nu jo, siger salgsleder for DSB på Aarhus Hovedbanegård, Søren Aarestrup, til TV2 ØSTJYLLAND.

Klimabevidsthed fylder

Årsagen til den stigende interesse på Aarhus Hovedbanegård er særligt, at flere østjyder er begyndt at tænke over klimaforandringerne, når de skal vælge rejseform til deres sommerferie.

- Mange kunder nævner klimaet, når de kommer og køber deres interrailbilletter hos os, siger Søren Aarestrup.

Det er ikke kun i Østjylland, at interrail hitter. Det er en tendens, som DSB ser i hele landet.

- Vi oplever en stor stigning i vores salg. De første fire måneder i 2019 har vi solgt dobbelt så mange interrailbilletter, som vi gjorde i samme periode sidste år, siger underdirektør i DSB Kommerciel, Aske Wieth-Knudsen, til TV2 ØSTJYLLAND.

Togrejser på dagsordenen

Det er mange danskere, der tidligere har brugt deres sommerferie på flyrejser og bilferier, som nu vælger at bruge toget som transportmiddel under ferien.

- Vi hører fra flere kunder, at de har prøvet at flyve Europa tyndt, men nu er togrejser virkelig kommet på dagsordenen. Togrejser er en klimavenlig måde at transportere på, og den passer godt ind i hele den miljøbevidsthed, der er kommet, siger Aske Wieth-Knudsen.

Interrail Interrail er et samarbejde mellem forskellige jernbaneselskaber i Europa. Uanset om du vil rejse til ét land eller i forskellige lande, kan du med én billet rejse rundt i Europa. Prisen afhænger af længden af rejsen, din alder, hvilken klasse du vil rejse på, samt hvor mange lande du vil besøge. Kilde: DSB

70’erne tur/retur

Det er ofte unge mennesker, man tænker på, når folk nævner interrailrejser, og de udgør også stadig lidt over halvdelen af de interrailbilletter, som DSB sælger hvert år.

Der er dog også en anden generation, der er begyndt at lægge vejen forbi billetlugen på hovedbanegården i Aarhus.

Mange af dem, der rejste Europa tyndt på interrail som ung, vender tilbage og har lyst til at prøve det igen. Aske Wieth-Knudsen, kommerciel underdirektør, DSB

- Der er rigtig mange 60+ mennesker, som er begyndt at købe billetter hos os, fordi de skal på interrail hen over sommeren, siger salgsleder hos DSB Aarhus Hovedbanegård, Søren Aarestrup.

Og det er der ifølge kommerciel underdirektør i DSB, Aske Wieth-Knudsen, en særlig grund til.

Stort i 70'erne

Tilbage i 70'erne var interrail større end nogensinde. Og mange af dem, der var unge i 70'erne og 80'erne vender nu tilbage til den rejseform, de brugte, da de var unge.

- Vi ser en stor vækst fra voksne og seniorer. Mange af dem, der rejste Europa tyndt på interrail som ung, vender tilbage og har lyst til at prøve det igen, siger Aske Wieth-Knudsen.

Det er muligt at rejse til 31 forskellige lande, når man rejser med interrail.