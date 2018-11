Særlig invitation delt ud: Gratis entré til regnskoven

Turistattraktionen Randers Regnskov vil gerne have endnu flere børn og unge til at besøge kuplerne. Derfor har de givet folkeskoler og børnehaver i Randers Kommune gratis entré i to uger.

Tre medarbejdere har simpelthen været rundt med invitationer til institutionerne, og så er der ellers fri adgang i uge 46 og 47.

- Vi har valgt at give denne mulighed for at sprede budskabet om Randers Regnskov. Vi vil gerne formidle natur og gode oplevelser. Her har vi muligheden for at gøre en forskel og give en meget stor gruppe af unge mennesker en oplevelse ud over det sædvanlige uden nogle omkostninger for dem, siger salg og marketingchef i regnskoven, Morten Mikkelsen, i en pressemeddelelse.

- Vi vil gerne vise, at Randers Regnskov er meget tæt på dem, og at vi i mange uddannelsesmæssige sammenhænge er et godt supplement til undervisningen, ikke mindst i kraft af vores skoletjeneste, hvor vi allerede underviser mange elever fra hele landet, lyder det videre fra ham.

Klar til travle uger

Tilbuddet er ifølge regnskoven selv blevet rigtig godt modtaget ude på skolerne og i børnehaverne, om end flere har været skeptiske omkring, om det virkelig kunne være rigtigt med fri entré.

- Jeg kan kun sige, at det er helt korrekt, at Randers Regnskov inviterer, og vi håber, at der kommer mange ned og ser vores fantastiske sted, lyder det fra direktør Henrik Herold.

Han og personalet ser nu frem til nogle travle uger, hvor der med meget stor sandsynlighed kommer en del flere besøgende end normalt.

Frækt tyveri ved højlys dag

I sidste weekend havde regnskoven dog besøg af en eller flere, de helst ikke ser kommer igen.

Søndag midt i åbningstiden blev der nemlig stjålet tre meget sjældne burmesiske stjerneskildpadder fra Randers Regnskov. Siden har tyveriet fået massiv omtale i alverdens medier, og det har fået borgerne til tasterne.

Mellem 75-100 henvendelser har regnskoven fået fra folk, der mener at have afgørende nyt i sagen. Desværre har ingen ramt plet endnu.

- Bare på min private profil har jeg fået 30 tip, og derudover har regnskoven vel fået omkring det dobbelte på sin. Mange har set samme art sat til salg i Tyskland, men der er ikke tale om de stjålne skildpadder, slog dyrepasser i Randers Regnskov, Kristian Sørensen, fast over for TV2 ØSTJYLLAND tidligere på ugen.

Del af avlsprojekt

- Sælgerne i Tyskland har de rette certifikater og opdrætspapirer på skildpadderne, så tilladelserne er i orden, sagde han.

I alt har Randers Regnskov indtil i søndags haft otte burmesiske stjerneskildpadder, som flyttede ind for få måneder siden, som en del af et avlsprojekt.

- Det er forfærdeligt. De er ufatteligt sjældne. Myndighederne har givet os tillid til, at vi kunne få projektet med skildpadderne op at køre og måske opdrætte dem, sagde Kristian Sørensen fra Randers Regnskov mandag til TV2 ØSTJYLLAND.