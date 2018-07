Sælungen 'Nutte' scorer 10 ud af 10 på kærheds-skala

Klokken 2.25 natten til mandag fik Kattegatcentret en ny beboer.

Indtil videre hedder den nye beboer 'Nutte' - det synes en seksårig pige, der mandag besøgte centret i hvert fald - men der går lidt tid, inden den får sit rigtige navn.

Kattegatcentret i Grenaa skal nemlig først have afholdt en konkurrence, hvor centrets gæster kan være med til at bestemme navnet.

Der er tale om en lille sælunge, der mandag svømmer helt tæt på sin mor i sælbassinet.

- Moren passer rigtig godt på sin unge, så de første uger holder de rigtig tæt sammen. Ude i naturen kan der være forskellige farer, så det er naturlig adfærd, siger Lone Thybo Mouritsen, der er forskningsleder hos Kattegatcentret, til TV2 ØSTJYLLAND.

Tager et kilo på om dagen

'Nutte' bruger en stor del af sin på at die hos sin mor - og det er ikke smalkost, sælungen suger til sig.

- Der er 10 gange så meget fedt i sælmælk, som der er i sødmælk, så den kan tage næsten et kilo på om dagen, siger Lone Thybo Mouritsen.

Den nye sælunge vokser sig hurtigt stor. Der er saft og kraft i sælmælk.

Sælungen den diger hos moren de første fire til seks uger, og i naturen ville den herefter begynde at jage selv.

- Men her i Kattegatcentret går den over til fast føde som de andre sæler. Den får sild til at starte med. Sælerne spiser normalt sild og makrel, og i naturen ville de også spise muslinger fra havbunden, siger Lone Thybo Mouritsen til TV2 ØSTJYLLAND.

Hun synes selv, at 'Nutte' er temmelig nuttet. Adspurgt direkte hvor kær sælungen er, lyder svaret prompte:

- Det er en ren 10'er. Den er sgu sød. Det er den altså.

Lone Thybo Mouritsen vil gerne minde alle om, at man skal lade en sælunge være, hvis man ser den på stranden. Det betyder højst sandsynligt blot, at moren er ude at hente føde til den.

