Sådan vil sparekniven ramme afdelingerne på AUH

Onsdag kunne Region Midtjylland oplyse, at det hårdt pressede Aarhus Universitetshospital 'kun' skal spare 150 millioner kroner i 2019 - i stedet for de 325 millioner kroner, der først var meldt ud.

Torsdag har hospitalsledelsen på Aarhus Universitetshospital fremlagt spareplanen, og ifølge hospitalsdirektør for Aarhus Universitetshospital, Poul Blaabjerg, kan patienterne føle sig sikre på AUH.

Forøget travlhed og forringet service

For at komme i mål med besparelserne, nedlægger hospitalet blandt andet 180 stillinger spredt ud over 47 afdelinger. Det vil ikke gå ubemærket hen, lyder det fra hospitalsdirektøren.

- Vi kan ikke fjerne 180 stillinger og sige, at det ikke kommer til at påvirke hospitalet. Der vil være en forøget travlhed, som man vil kunne mærke i form af en lidt forringet service nogle steder - en oplevelse af, at der er pres på, siger Poul Blaabjerg til TV2 ØSTJYLLAND.

Vi skal finde nogle effektiviseringsmuligheder, og vi får mulighed for at planlægge dem, fordi besparelserne nu skal findes over fire år, lyder det fra hospitalsdirektør for Aarhus Universitetshospital, Poul Blaabjerg.

Ifølge hospitalsdirektøren har man været hele hospitalet igennem for at finde 150 millioner.

- Vi har kigget dybt ind i alle afdelinger for at finde en sum af en række mindre beløb. Det kan være kursusaktiviteter, engangsomkostninger eller implantater, hvor vi kan gøre tingene mere effektive, siger Poul Blaabjerg til TV2 ØSTJYLLAND.

Massivt pres på hjerteområdet

Mens besparelserne rammer bredt, gør det så at sige særlig ondt i hjertet.

Afdelingen Hjertesygdomme skal således spare 13.000.000 kroner i 2019, hvilket i særklasse er den højeste besparelse blandt afdelingerne på AUH.

Afdelingen Hjertesygdomme udfører blandt andre hjertetransplantationer, hvor et sygt hjerte udskiftes med et donorhjerte, og indsætter pacemakere, der sikrer, at en patients puls ikke bliver for lav. Foto: Region Midtjylland

Blod er et andet område, der i år skal klare sig for væsentligt færre penge end beregnet.

Afdelingen Blodsygdomme skal således spare 7.875.000 kroner, mens Blodprøver og Biokemi skal finde 6.780.000 kroner i budgettet.

Direktør i Hjerteforeningen, Anne Kaltoft, var indtil sidste år ledende overlæge for afdelingen Hjertesygdomme, hvor hun samlet har været ansat i 22 år.

- Det er meget bekymrende. Man kan ikke drive den afdeling, som jeg kender den, med de besparelser, der er tale om, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter:

- Der er et massivt pres på hjerteområdet i disse år, og der vil være større og større efterspørgsel på hjertebehandling i de kommende år.

Vi har brugt mange år på at opbygge den behandling, vi har nu, og besparelserne vil betyde, at afdelingen vil blive nødt til at afvise patienter, lyder det fra overlæge på Akut Hjerteafsnit under afdelingen Hjertesygdomme, Jacob Thorsted Sørensen.

Anne Kaltoft er skuffet over, at budgetoverskridelserne for anlægsbyggeriet rammer den eksisterende drift på AUH.

- Det er fantastisk, at man har fundet økonomi til at bygge de her store hospitaler, men det er rigtig ærgerligt, når det viser sig, at man ikke kan bygge hospitalerne til budgettet.

Du kan se, hvordan besparelserne rammer de enkelte afdelinger på hospitalet her:

Så meget skal afdelingerne på AUH spare i år Akutafdelingen: 1.308.000 kroner Bedøvelse og operation: 1389.000 kroner Blodbank og immunologi: 2.907.000 kroner Blodprøver og biokemi: 6.780.000 kroner Blodsygdomme: 7.875.000 kroner Diabetes og hormonsygdomme: 1.226.000 kroner Fysio- og ergoterapi: 2.399.000 kroner Hjertesygdomme: 13.013.000 kroner

Hospitalsstab: 4.000.000 kroner

Hud- og kønssygdomme: 2.615.000 kroner Intensiv: 9.245.000 kroner

Klinisk genetisk: 1.091.000 kroner

Kræftafdelingen: 7.000.000 kroner Kvindesygdomme og fødsler: 1.321.000 kroner

Køkkenet: 1.769.000 kroner Led- og bindevævssygdomme: 2.999.000 kroner Lever-, mave- og tarmsygdomme: 1.575.000 kroner Logistikafdelingen: 1.275.000 kroner Lungesygdomme: 1.027.000 kroner Mave- og tarmkirurgi: 1.216.000 kroner Mikrobiologi: 2.261.000 kroner NUK-PET: 2.317.000 kroner Ortopædkirurgi: 2.866.000 kroner Patologi (diagnoser på baggrund af celleprøver): 3.727.000 kroner Plastik- og brystkirurgi: 2.767.000 kroner Røntgen og skanning: 3.161.000 kroner Steno Diabetes Center: 1.250.000 kroner Tand, mund og kæbekirurgi: 1.610.000 kroner Teknisk afdeling: 3.508.000 kroner Urinvejskirurgi: 2.559.000 kroner Ældresygdomme: 1.050.000 kroner Øjensygdomme: 1.035.000 kroner Øre-næse og halskirurgi: 3.236.000 kroner ​Alle de afdelinger, som skal spare mere end 1 million kroner er medtaget på denne liste.

Hvis Aarhus Universitetshospital skal komme i økonomisk balance, skal der spares 425 millioner kroner årligt. I stedet for at spare hele beløbet på gang, har Region Midtjylland besluttet at indfase dele af besparelsen over fire år.

Næstformand i Region Midtjylland, Hanne Roed (B), er ærgerlig over, at det overhovedet er nødvendigt at spare, men mener, at man har fundet en udmærket løsning.

- Jeg er på ingen måde lykkelig for den situation, vi har på AUH. Slet ikke for personalet. Jeg synes, det er rigtigt hårdt at opleve, hvor meget det presser dem. Men det er det muliges kunst, sagde Hanne Roed onsdag til TV2 ØSTJYLLAND.

Også 2. næstformand i Region Midtjylland Carsten Kissmeyer (V) er tilfreds med, at man nu udskyder besparelserne.

- Jeg synes, det er en god beslutning. Det er det muliges kunst. Nu har vi taget en væsentlig del af trykket af Aarhus Universitetshospital, sagde han onsdag til TV2 ØSTJYLLAND.