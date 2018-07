Sådan undgår du turist-diarré på din ferie

Det er rigtig, rigtig kedeligt at opleve sin ferie fra et toilet, mens resten af familien tager på udflugt og svømmer i hav eller daser ved svømmepølen.

Diarré kan ødelægge selv den bedste feriedestination, og i den sammenhæng har mange af os sikkert minder, som vi helst havde været foruden.

Men vi kan som bekendt ikke tager på ferie uden vores maver, og du kan selv gøre en indsats for, at din mave ikke bliver forskrækket over de lokale mikroorganismer.

Det oplyser Carsten Schade Larsen, der er overlæge på Infektionsmedicinsk Afdeling på Aarhus Universitetshospital, til TV2 ØSTJYLLAND.

Carsten Schade Larsen sidder blandt andet med i bestyrelsen for Dansk Selskab for Rejsemedicin, og hans mangeårige erfaring i forhold til 'turistmaver' er kogt ned til de 2 elementære råd: Drik flaskevand og brug håndsprit.

Verden er smurt ind i afføring

Der er forsket meget i, hvorvidt det afhjælper turist-infektioner kun at spise kogt og stegt mad samt at skrælle alle grøntsager og frugter. ifølge Carsten Schade Larsen lader det dog ikke til, at det hjælper mod diarré.

- For mange år siden sagde man 'cook it, boil it or peel it', men det er man gået væk fra. Det gælder om at have god håndhygiejne, så man vasker med hænderne med vand og sæbe eller bruger håndsprit - særligt ved måltider. Verden er jo smurt ind i et lille lag afføring, og man får hele tiden noget på hænderne, siger Carsten Schade Larsen til TV2 ØSTJYLLAND.

Han fortæller, at de hygiejniske forhold på mange charterdestinationer er blevet markant bedre de seneste 10-15 år.

Forholdene kan dog være meget forskellige fra hotel og hotel, og hvis du tager ud og spiser lokalt, er der væsentlig større risiko for at få diarre.

- Hvis man kommer uden for vesteuropa og nordamerika, skal man drikke vand på flaske. Hvis du drikker vand fra vandhanen, kan det nemt være forurenet med bakterier eller parasitter, og du får rejsediarre, hvis du spiser eller drikker noget, der er forurenet med bakterier.

Man kan altid komme ud for udbrud af infektionssygdomme på hotellet eller restauranten, men din egen adfærd udgør rent statistisk en større fare, siger eksperten.

De fleste sygdomme på charterferier opstår, fordi folk smider paraderne og opfører sig ufornuftigt ved fx at kyle for meget retsina ned i 40 graders varme, lyder det fra Carsten Schade Larsen.

Overlægen vurderer, at der er 10 procent risiko for at få en mave-tarm-infektion i Grækenland, mens en rejse til subtropiske og tropiske lande når op på 50 procent. Uanset hvor du rejser til, kommer du langt med diarré-stoppende medicin i toilettasken.

Når feriemaven bliver ved med at være syg

Hvis diarréen ikke går over af sig selv, og man bliver syg med feber og blod i afføringen, kan der være tale om en bakterie, som skal behandles med antibiotikum hos lægen.

- Hvis man får høj feber og blod i afføringen, er der formentlig tale om en parasit, og så skal man søge læge. Men det er en dårlig idé at selvbehande med antibiotika, for så er der større risisko for, at man får nogle multiresistente tarmbakterier med hjem, siger Carsten Schade Larsen til TV2 ØSTJYLLAND.

Se i øvrigt Statens Serum Instituts hjemmeside (www.ssi.dk), hvor du kan få gode råd om rejse-infektioner.

Du kan også søge på destinationen og læse, om der er brug for vaccinationer. Det anbefales blandt andet at få en vaccination mod smitsom leverbetændelse før en rejse til Tyrkiet.