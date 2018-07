Sådan sikrer du dig mod lyn og lynskader

Det er ikke ufarligt, når der sker en udligning af gigantiske spændingsforskelle mellem himmel og jord.

Det blev en familie på Safirvej i Horsens mindet om, da det lørdag aften buldrede og bragede flere steder i Østjylland.

Læs også Så meget regn faldt der i Østjylland i aftes

I forbindelse med et lynnedslag ved 20-tiden gik der ild i området ved emhætten i køkkenet, og ilden kunne snart efter også ses udenfor huset.

- Der kommer et relativt stort tordenbrag, og et par minutter efter får vi en melding om brand. Da vi kommer frem, er der flammer ud af taget ved udtrækket til emhætten, siger indsatsleder Lars Bønding fra Sydøstjyllands Brandvæsen til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter:

- Brandskaden er til at overskue, men der følger selvfølgelig altid sod- og vandskader med i forbindelse med sådan en hændelse.

Læs også Farligt vejr på vej: Skybrud og torden med fare for naturbrande

Lyn på vej

Episoden er en påmindelse om, at det er en god idé at slukke for alle el-apparater, når der er lyn i luften. Det gælder Ikke mindst fordi der ifølge DMI er risiko for tordenvejr i Østjylland tirsdag og onsdag.

- Jeg tror, at mange er bevidste om, at det kan være fornuftigt at koble tv og opvaskemaskine fra, men jeg tror ikke, at folk husker alle forbrugsapparater, siger indsatsleder Lars Bønding hos Sydøstjyllands Brandvæsen.

Hvis et lyn rammer direkte ned i et hus, så bliver kabelinstallationen sprængt ud af væggene. Det er rimelig voldsomt, når man ser det. Lars Bønding, indsatsleder, Sydøstjyllands Brandvæsen

Hvis man gerne vil beskytte bolig, indbo og beboere, er det også en god idé at få foretaget et såkaldt el-tjek og eventuelt få installeret en overspændingsafleder (også kaldet en overspændingskobling).

Læs også Betjente fik hund ud af glohed bil - nu får politiet pris

Ved et el-tjek gennemgår en el-installatør boligens el-installationer og konstaterer, om de er lovlige og velfungerende, herunder om el-tavlens HFI/HPFI-afbryder fungerer korrekt.

En overspændingsafleder kan afskaffes for et par hundrede kroner - men findes også i modeller til 2000 kroner.

Her er en række gode råd, hvis der er lyn i luften:

Vær sikker i lyn og torden Det er rimeligt sikkert at være indenfor, men luk døre og vinduer. Rør ikke større elektrisk ledende ting fx hegn, rækværk, vandhaner eller apparater forbundet til el- og telefonnet. Kobl følsomt udstyr fysisk fra. Undgå at tale i fastnettelefon eller at berøre radiatorer, vand- og varmerør eller hårde hvidevarer, når tordenvejret er lige oppe over. I værste fald kan en overspænding som følge af et nærliggende lynnedslag forplante sig gennem el- og telenet og skade dig Det er rimeligt sikkert at tale i mobiltelefon, men husk, det er en elektrisk ledende genstand, du har i hånden. Ved eventuel brand i forbindelse med lynnedslag skal der bruges brandslukker med kulsyresne, hvis der er spænding på el-installationerne. Hvis man er helt sikker på, at spændingen er afbrudt, kan der bruges pulverslukker eller vand. En bil med lukkede døre, vinduer og soltag er sikker. Lynet undslipper via hjulene, selv om dækkene er dårlige ledere. På en båd i tordenvejr skal du søge væk fra masten - fx bagest i cockpittet eller i kahytten. Rør ikke elektrisk ledende genstande og heller ikke fiskestænger.



Kilde: DMI og Bolius

Husk nu...

Som boligejer er det ikke slut, når tordenbragene har fortaget, og lynene har forladt himlen, lyder det fra indsatslederen hos Sydøstjyllands Brandvæsen.

- Når der har været tordenvejr i området, skal man efterse sine el-apparater, så man kan kontakte sit forsikringsselskab, hvis der er en skade. Man venter heller ikke to uger med at gå ned og tjekke, hvis der har været skybrud, og der er vand i kælderen, siger Lars Bønding til TV2 ØSTJYLLAND.

Læs også Brandmandens råd: Sådan undgår du brand i tørken

I helt særlige tilfælde er der ikke meget at gøre, når himlen knitrer, og der er store mængder statisk elektricitet i luften.

- Hvis et lyn rammer direkte ned i et hus, så bliver kabelinstallationen sprængt ud af væggene. Det er rimelig voldsomt, når man ser det. Det hænger som guirlander ned fra loftet, siger indsatsleder Lars Bønding hos Sydøstjyllands Brandvæsen til TV2 ØSTJYLLAND.

Temperaturen i et lyn når typisk op på 30.000 grader Celsius - cirka 5 gange varmere end solens overflade.

Spændingsforskellen kan være på mange millioner volt og strømstyrken adskillige hundrede tusinde ampere i den korte tid, det tager lynet at springe.

Læs også Trods hedebølge og svensk forbud: Smukfest tillader rygning