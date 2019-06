Sådan påvirker royalt løb trafikken

Mandag er der Royal Run i Aarhus, hvor mange tusinde ventes at deltage eller heppe langs sidelinjen. Det får konsekvenser for den kollektive trafik.

Frederiks Allé, Park Allé og Busgaden er nemlig spærret fra kl. 9.00 - 16.00. Kystvejen er spærret fra kl. 8.00 - 16.00.

Få et overblik over de lukkede veje her:

Busser kører ad andre veje

En lang række bybusser og regionalbusser kører derfor ad ændrede ruter, og der må forventes øget risiko for forsinkelser.

Sådan lyder det fra Midttrafik, der opfordrer kunderne til at tjekke deltaljerne for deres bus på selskabets hjemmeside.

Også X-busserne påvirkes. 912X og 925X ankommer og afgår fra Comwell Hotel på Værkmestergade, ligesom 914X, 918X og 952X ankommer og afgår fra Spanien.

Letbanen rammes ikke af løbet.

Her kan du se ruterne, der løbes ad under løbet. Foto: Royal run

På kortet her ses start- og målområdet i Aarhus. Foto: Royal run

Kom i god tid

Hvis du skal deltage i Royal Run, lyder rådet fra arrangøren ganske klart. Kom i god tid!

Der skal hentes startnummer ved Ridehuset, og der er bagageopbevaring på Havnepladsen eller Toldboden.

- Der kan risikere at være kø både ved startnummerudleveringen og ved bagageopbevaringen, og du skal passere gader, der kan være fyldt med løbere, der deltagere i andre heats, lyder det fra folkene bag Royal Run.

- Vi anbefaler så vidt muligt alle deltagere at komme på cykel eller med offentlig transport. Cykler kan med fordel parkeres ved Dokk1 tæt på bagageopbevaringen, lyder det videre.