Sådan oplever du verdens bedste cross-løbere i aktion

En af Danmarks største idrætsbegivenheder nogensinde løber i dag af stablen i Aarhus. Mere end 60 TV-stationer sender direkte fra dagens VM i cross, der bliver afviklet i området omkring Moesgaard i det sydlige Aarhus.

Der er gratis adgang for tilskuere både langs løberuten og på Moesgaard Museum. En del af ruten går over taget på Moesgaard Museum, hvor arrangørerne forventer, at en god del af tilskuerne kommer til at stå.

- Cross er der hvor løbesporten startede. Og VM er på mange måder det ultimative løb. De bedste fra forskellige distancer samlet på en rute i Aarhus, som i sig selv tegner til at blive historisk. Men cross er også ofte en lidt overset disciplin, siger direktør i Dansk Atletikforbund, Jakob Larsen, i en pressemeddelelse.

Dagens VM-rute tager udgangspunkt i området omkring Moesgaard Museum. Foto: Jan Kejser, Dansk Atletikforbund

Ifølge arrangørerne er cross atletikkens ældste og mest traditionsrige mesterskab og betegnes som det sværeste VM at vinde inden for atletikken. Til dagens VM stiller knap 600 løbere fra 67 lande til start.

VM i cross kaldes også verdensmesterskabet i terrænløb. På dagens rute skal deltagerne passere både græs, vand, sand og mudder, og så skal de altså løbe over taget på Moesgaard Museum, der har en stigningsprocent på ti.

Dagens program: 9.00 DM Cross Country UNGDOM 10.30 Velkomstceremoni 11.00 Stafet 4 x 2 km 11.35 U20 Kvinder 6 km 12.10 U20 Herrer 8 km 12.45 Medaljeceremoni WU20 Kvinder 13.00 Senior Kvinder (plus VM-løbet | "The Search") 13.45 Medaljeceremoni U20 Herrer 14.00 Senior Herrer (plus VM-løbet | "The Search") 14.45 Medaljeceremoni Senior Kvinder 14.50 Medaljeceremoni Senior Herrer 15.00 MOTIONSLØB: 4 X 2 KM | Stafet 15.45 MOTIONSLØB: 2 km | Sprint 16.15 MOTIONSLØB: 4/8/12 km | Cross/Trail Kilde: VM i cross, www.aarhus2019.com

- Det er den bedste og smukkeste rute, jeg nogensinde har set, sagde den femdobbelte crossverdensmester fra 1995-1999 Paul Tergat på gårsdagens pressemøde.

Blandt de omkring 2.000 amatørløbere, der også skal på farten i dag, skulle Kronprins Frederik have været. Men en knæskade tvang ham desværre til at melde afbud.

Den 10. juni gentager Kronprins Frederik succesen med Royal Run i blandt andet Aarhus. I dag skal han dog ikke løbe med til VM i cross på grund af en knæskade. Foto: Bo Amstrup - Ritzau Scanpix

Gratis shuttle-busser

I stedet skyder han mændenes U20-klasse i gang klokken 12.10 samt motionisternes løb fra klokken 15.00. Start- og målområdet ligger lige ved Moesgaard Museum, og der kommer til at køre gratis shuttle-busser mellem Aarhus og Moesgaard.

Du kan læse mere info til tilskuerne her.

Hvis man ikke selv har mulighed for at været tilskuer på årets måske varmeste dag hidtil, så er der altså en anden mulighed. TV2 sender nemlig direkte fra 10.30 til 15.00.

Aktiviteter for tilskuerne: Et stort Mikkeller fanzonetelt spækket med højt humør og øl, hvor løberne tilmed kommer igennem undervejs på ruten

En klubzone, hvor du kan medbringe bannere og skumfingre

En 15 cm dyb vandpøl

Et mudderhul

En 20 meter lang sandgrav

En vikingezone

Taget på Moesgaard Museum, hvor du kan se frem til hundredvis af mennesker, der er klar til at skabe en stemning, som var det en varm Tour de France etape på Alpe d’Huez

Et hævet sving ved foden af taget

Kilde: VM i cross, www.aarhus2019.com