Sådan går det patienterne fra 'De sindssygt farlige' i dag

Dokumentarserien 'De sindssygt farlige' har skildret livet på en lukket, retspsykiatrisk afdeling og fulgt fire personers liv.

TV 2 Dokumentar har haft fuld adgang til afdeling R2 & R4 på retspsykiatrisk afdeling i Risskov i Aarhus fra juni til december 2017. Næsten alle patienterne lider af paranoid skizofreni. De medvirkende i dokumentaren har, ligesom deres nærmeste, givet samtykke til at medvirke. Men siden optagelserne stoppede, er der sket meget med patienterne.

Ginas håb

Før Gina Ebbe Olesen kom på retspsykiatrisk afdeling, havde hun haft et langt forløb på forskellige psykiatriske afdelinger. Hun har været indlagt cirka 100 gange, og året inden hun blev indlagt på retspsykiatrisk afdeling, var hun bæltefikseret 280 dage ud af årets 365 dage.

Gina Ebbe Olesen i fællesrummet på afdelingen på retspsykiatrisk afdeling i Risskov, som hun er indlagt på. Foto: Dokumentarkompagniet / TV 2

Derfor har det også været en stor sejr for Gina, at hun ikke har været bæltefikseret i de seneste ni måneder. Gina har netop været i retten i håbet om at få sin få sin anbringelsesdom lavet om til en såkaldt behandlingsdom. Det vil betyde, at hun som patient får flere rettigheder (bl.a. mere og længere udgang). Gina afventer stadig svar på, om dommen bliver lavet om.

Uændret og færdigbehandlet

Henrik Ibsens behandling er uændret. Han nyder stilheden og rolige forhold på retspsykiatrisk afdeling, men er også selv god til at bryde den tavshed, for Henrik hører stadig masser af heavy.

Louise Ledet-Andersen har været færdigbehandlet i 12 måneder, men hun har ventet på, at Aarhus Kommune skulle tildele hende et egnet sted at bo. Det har kommunen nu fundet. Hun har været på besøg på det nye bosted og er meget begejstret.

Tirsdag flytter Louise derfor væk fra Retspsykiatrisk afdeling for at tage hul på et helt nyt kapitel af sit liv.

Joakims tilbagefald

Den sidste, som dokumentaren har fulgt, er Joakim Foss Kristoffernsen. Han oplevede et tilbagefald i sin behandling lige efter påske, hvor han havde været på besøg hos sin familie til påskefrokost. Da Joakim igen var tilbage på afdelingen, blev han meget trist og syntes ikke længere, han kunne holde ud at være på afdelingen.

- Jeg havde lyst til at lægge låg på min sorg og angst, og jeg ville gerne have noget positivt at tænke på. Og så tog jeg kokain. Det var en kunstig glæde, men det var for at finde ro og for ikke at være så trykket af mine negative følelser. Jeg ved godt, at det var forkert af mig at gøre, men lige i situationen mente jeg, det hjalp, fortæller Joakim, da TV 2 besøgte ham, kort inden udsendelserne blev bragt.

Susanne Foss Kristoffersen blev begravet for fem år siden i juli 2013. På en af de bagerste rækker i kirken sad drabsmanden – hendes søn, Joakim. Her ses han ved kisten. Foto: Ritzau Scanpix

Joakim vil ikke fortælle, hvor eller hvordan han købte kokainen, men han havde på pågældende tidspunkt tre timers uledsaget udgang. Konsekvensen for Joakim blev, at han fik frataget sin udgang i et stykke tid. Kort efter han fik sin udgang tilbage, tog han igen kokain. Joakim fortæller selv, at han tog kokain fire gange efter påske og frem til midten af juni måned.