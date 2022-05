Sådan bliver vejret i Kr. himmelfartsferien

Usikker søndag

Der er stor usikkerhed omkring, hvordan ugen slutter af.

Lige nu er der udsigt til, at et lavtryk kan trille ned over Danmark og give regnbyger søndag. Omvendt er der også mulighed for, at højtrykket, der gav det pæne vejr lørdag, fortsat giver overvejende tørvejr søndag.

Hvorom alting er, aftager vinden formentlig yderligere, mens temperaturen igen kan komme op omkring 17 grader.