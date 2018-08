Så skal der kradses penge ind: 60 nye stillinger i Østjylland

Den 1. juli 2018 blev SKAT erstattet af Gældsstyrelsen, som består af syv enheder rundt om i Danmark.

To af dem kommer til at ligge i Grenaa og Randers.

Og de to byer kan derfor se frem til mange nye arbejdspladser, da der begge steder er slået 30 nye stillinger op.

I Randers skal der ansættes 30 nye fogeder. I Grenaa er de 30 stillinger slået op som sagsbehandlere.

- Det er en glædelig nyhed. Vi er super glade for, at der bliver fyldt op nede i det gamle skattehus igen. Det er en god nyhed med nye arbejdspladser i Randers, siger Torben Hansen (S), der er borgmester i Randers, til TV2 ØSTJYLLAND.

- Vi vil også gerne, at mange af dem, der kommer andre steder fra, synes, at det kunne være interessant at bo i Randers Kommune, siger Torben Hansen.

Empati er vigtigst

De nye medarbejdere kan have meget forskellige uddannelsesbaggrunde.

- Man kan blive ansat med ret stor forskellighed. Det allervigtigste er empati, og at man vil have nogle penge i kassen. Vi skal have folk til lommerne, så når medarbejderne kommer ud og har med så mange mennesker at gøre, skal de have empati, siger Maibrit Brandt, der er underdirektør i Gældsstyrelsen.

Man kan sagtens udvise empati, selv om formålet er at få folk til lommerne. Maibrit Brandt, underdirektør, Gældsstyrelsen

Udover empati er evner udi kommunikation vigtige.

- Fogeder møder folk, der står i en svær økonomisk situation, så er det helt nødvendigt, at man kan etablere en dialog. Man kan sagtens udvise empati, selv om formålet er at få folk til lommerne, siger Maibrit Brandt, der også nævner vedholdenhed som et nøgleord.

I Grenaa er stillingsbetegnelsen på de 30 nye medarbejdere 'Sagsbehandler', som betyder, at man - udover at kræve penge ind - tager telefoner, screener osv. I Randers er det kun stillinger som fogeder.

Sidst er det vigtigt, at ansøgere ikke selv har skattegæld.

- Man må gerne have gæld, men man må ikke være i restance uden at have en fornuftig afbetalingsordning, siger Maibrit Brandt.