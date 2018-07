Så meget regn faldt der i Østjylland i aftes

- Der er risiko for skybrud for mellem 20 og 30 millimeter på 30 minutter. Hvis det hele kommer på en gang, så kan det give lokale oversvømmelser, fordi jorden ikke følge med.

Sådan lød det lørdag fra vagthavende hos DMI, men søndag lyder meldingen, at der ikke har været skybrud nogle steder i Østjylland.

- Men det har været tæt på visse steder. I perioden fra klokken 20 i aftes og 02 i nat, faldt der typisk mellem 5 millimeter op 15 millimeter i Østjylland. Regnen har ramt med store lokale udsving, siger vagthavende Søren Eriksen til TV2 ØSTJYLLAND.

Et skybrud defineres som et voldsomt regnvejr, der medfører mellem 15 og 25 millimeter regn på 30 minutter.

Her kan du se søndagens vejrudsigt fra TV2.

Læs også Farligt vejr på vej: Skybrud og torden med fare for naturbrande

Mest regn i Horsens

DMI varslede lørdag om skybrud og tordenvejr i hele Østjylland, men ifølge Søren Eriksen var varslet 'lidt overkill' for vores region.

- Varslet var korrekt ramt i forhold til Sydjylland, men det tyder på, at det voldsomme vejr blev mindre udbredt, end vi havde varslet i Østjylland.

Der er registreret været 9321 i lynnedslag i Danmark og omegn. Søren Eriksen, DMI

Det område i Østjylland, der fik mest nedbør, var Horsens, hvor der også var mange lynnedslag.

Regnvejret gav flere skybrud rundt om i landet og mest regn fik man lokalt i Sønderjylland med over 45 mm nedbør. Bornholm, Hovedstaden og dele af Vendsyssel fik nærmest ingenting. Fejl på målestation i Næstved giver det ejendommelige og fejlagtige nedbørsmønster på Sydsjælland. pic.twitter.com/Bd9Ccf0LYo — DMI (@dmidk) July 29, 2018

Læs også Bad ikke i tordenvejr – det kan være livsfarligt

For mange var det befriende med noget regn - og så kunne man jo passende gå en aftentur. Foto: Henning Bagger - Ritzau Scanpix

Lynet slog ned

Ifølge en DMI-måling faldt der 54 millimeter ved Ribe, og fra Esbjerg-kanten og ned til den tyske grænse faldt der gennemsnitligt mellem 35 og 50 millimeter regn.

DMI advarede lørdag om kraftig torden, og søndag kan Søren Eriksen fra DMI oplyse, der er registreret været 9321 i lynnedslag i Danmark og omegn.

- Rekorden for Danmark er 100.000, så det er kun fordi, vi har haft den her tørke, at det føles voldsomt, når der kommer noget normalt tordenvejr, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

På Rømø var der lørdag vindstød af stormstyrke, ligesom der var meldinger om hagl på størrelse med tokroner.

Læs også Martin sidder på guldmine i heden - så mange ventilatorer sælger han

'Uvejr på Rømø - vi havde ellers planlagt picnic på stranden med campingvogn og gril, skrev', Viggo Ebsen Christiansen i aftes på Facebook. Foto: Viggo Ebsen Christensen / Privatfoto