Så mange voldssager var der på J-dag

Mange østjyder var fredag et smut i byen for at fejre J-dag - dagen hvor årets julebryg lanceres.

Fredag aften og natten til lørdag byder som regel på overarbejde for politiet, fordi de mange mennesker i nattelivet ikke altid kan enes, ligesom enkelte måske bliver så berusede, at de har brug for at sove den ud i detentionen.

Årets J-dag har dog forløbet roligere end vanligt, oplyser Østjyllands Politi og Midt- og Vestjyllands Politi til TV2 ØSTJYLLAND.

- Der har været mange mennesker i byen, men folk har opført sig pænt. J-dag har været stille - også mere stille end normalt, siger Peter Hunnicke, der er vagtchef hos Østjyllands Politi til TV2 ØSTJYLLAND.

Det er dog ikke fordi, politiet har siddet på hænderne fredag aften og natten til lørdag.

Det kan være mere end sædvanligt svært at holde balancen på J-dag. Foto: Linda Kastrup - Ritzau Scanpix

Tre voldssager og to rigtig stive mennesker

Der har således været tre voldssager i Aarhus, mens en person er blevet anholdt i forbindelse med uro i Randers. Østjyllands Politi kan endnu ikke oplyse, hvad voldssagerne mere specifik går ud på.

To personer har været så berusede, at betjente fra Østjyllands Politi har set sig nødsaget til at transportere dem med hjem til stationen.

- Vi prøver som udgangspunkt altid at køre folk hjem, men hvis vi er tvivl, om der nogle til at tage vare på dem, så får de lov til at sove den ud hos os, siger vagtchef Peter Hunnicke til TV2 ØSTJYLLAND.

Den første fredag i november skydes salget af Tuborgsjuleøl i gang. Dagen er kendt som J-dag. Man siger, at når julebryggen lanceres, falder den første sne over landet, og gaderne fyldes med julestemning og glæde. Foto: Linda Kastrup - Ritzau Scanpix

Tisse-gate

I politikredsen lidt mere vestpå er der kun ét tema, der adskiller sig fra en almindelig fredag og nat til lørdag.

- Vi har uddelt 8 sigtelser for ordensbekendtgørelsen, fordi folk har stået og tisset på gaden i Silkeborg, siger vagtchef Allan Riis fra Midt- og Vestjyllands Politi til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter:

- Det er ekstraordinært. Det er flere end på en almindelig fredag. Det er op ad murene på diskoteker og på gågaden blandt mange mennesker i nattelivet Silkeborg. De der juleøl løber åbenbart lige igennem.

J-dag blev første gang markedsført i 1990 af Tuborg i forbindelse med frigivelsen af årets julebryg.

I forbindelse med J-dag arrangerer bryggerierne typisk forskellige events på barer og diskoteker. Der bliver blandt uddelt gratis juleøl og blå nissehuer med lys i - sidstnævnte uddeles ofte af nissepiger og nissemænd.

