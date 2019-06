Så mange voksne er der til at passe dine børn

Går du i en aarhusiansk børnehave på den ene side af vejen, kan der være én voksen på arbejde, hver gang der fem børn i institutionen.

På den anden side af vejen kan billedet se helt anderledes ud. For her kan den enkelte pædagog have dobbelt så mange børn at holde øje med.

Vi betaler alle sammen det samme for at sende vores børn i institution. Derfor skal normeringerne selvfølgelig være mere ensartede. Mette Bach Larsen, daglig leder af Aarhus Forældreorganisation

Det viser en undersøgelse, som børne- og ungerådmand Thomas Medom har fået gennemført efter aftale med Aarhus Forældreorganisation.

Og han er en smule overrasket over resultaterne.

- Der er store udsving, og det bliver vi nødt til at gå tættere på, siger Thomas Medom.

Tidligere har der været store demonstrationer for at få minimumsnormeringer.

I gennemsnit er der 3,74 børn per voksen i vuggestuerne, mens der er 7,34 barn per voksen i børnehaverne i Aarhus Kommune, viser undersøgelsen.

Ikke godt nok

Hos Aarhus Forældreorganisation kalder de undersøgelsens konklusioner for ’uacceptable’.

- Vi betaler alle sammen det samme for at sende vores børn i institution. Derfor skal normeringerne selvfølgelig være mere ensartede, siger Mette Bach Larsen, der er daglig leder af Aarhus Forældreorganisation.

Derfor mener hun, at der skal gives flere penge til institutioner, så de kan ansætte flere pædagoger.

- Det kan også være en mulighed at flytte ressourcerne. Men vi bliver nødt til at finde ud af, hvorfor der er så store forskelle.

Hvis vi for alvor skal forandre på det, så skal der ansættes flere. Thomas Medom, børne- og ungerådmand i Aarhus Kommune

Og det giver børne- og ungerådmanden hende ret i.

- Hvis vi for alvor skal forandre på det, så skal der ansættes flere, lyder det fra Thomas Medom.

Undersøgelsen er lavet i ti børnehaver og ti vuggestuer i en periode på en uge.