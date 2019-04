Madekspert har utraditionelt råd til at undgå proppede maver og madspild i påsken

1. Køleskabs Buffet.

Indsats mod madspild i påsken begynder allerede i god tid inden Påske. Giv plads til Påskens mad ved at spise dig igennem de gode rester, halve salater, agurk og broccoli, frugt mm. i køleskabet og i fryseren. Hold en reste-buffet dag hver dag frem mod påskefrokosten - det giver plads til påskemaden og påskeresterne.



2. Lav en madplan for din påskemenu

Vær realistisk med mængden af den mad, du køber. 500-700 gram pr. person afhængig af om du inviterer til frokost eller aftensmad. Indtænk dine køle- og fryseskabsrester ind i påskemenuen.



3. Mindre mad - god kvalitet - stadig godt.

Lad være med at gøre som du plejer, hvis du plejer at lave for meget mad. Hav tillid til at lave mindre portioner og færre retter.



4. Undgå at sætte alt maden ind på bordet på samme tid

Fyld op efterhånden. Ved mindre retter/a la tapas - hent fra køleskabet efterhånden. Form en kreativ skriftlig påskemenu og læg den ved hver kuvert på dit veldækkede påskebord. Så kan gæsterne se hvad de skal have at spise i løbet af påskefrokosten. Husk at få resterne hurtigt på køl.



5. Brug mindre størrelse fade og tallerkener.

Jo større tallerkenen er, desto mere er dine gæster motiverede til at fylde den op med mad. Lidt mindre størrelse fade og tallerkener på påskefrokostbordet medvirker til, at man undgår at overfylde sin påsketallerken.



6. Hav en plan for dine påskerester.

Hvis du har brød til overs, kan du lave brødcroutoner, rugbrødscrunch, opbløde brødet i vand og komme det i en brød- eller bolledej. Hvis du har frugt og grøntsager tilovers, brug det i en smoothie, tærte, wrap, pitabrød, brød- og bolledej eller frys det ned for senere at bruge det i en smoothie, grøntsagssuppe, gryderetter mm. Kødrester kan skæres i fine tynde skiver og ligges oven på en pizza, kommes i wrap og pitabrød eller du kan lave en god biksemad med et spejlæg på toppen.

Kilde: Stop Spild Af Mad