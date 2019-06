Så lykkedes det: Længe ventet besøg af kronprinsessen

Flaget var hejst, og den røde løber rullet ud, da kronprinsesse Mary lagde mandag vejen forbi den nye psykiatriske afdeling på Aarhus Universitetshospital, der er rykket fra Risskov til Skejby.

Og det var et længe ventet besøg af kronprinsessen, da kronprinsesse Mary tilbage i januar måtte aflyse sin deltagelse i indvielsen af Psykiatrien på Aarhus Universitetshospital på grund af flyforsinkelser.

- Det er en glæde at se de nye rammer, og de fungerer godt og bliver taget godt imod af både pårørende og personale, siger kronprinsesse Mary til TV2 ØSTJYLLAND.

Kronprinsessen er protektor for Psykiatrifonden. Og under rundvisningen i den nye afdeling, fik hun lejlighed til at tale med en række patienter og personale på afdelingen.

- Jeg har talt med nogle af de indlagte, som har sat ord på, hvor vigtige rammerne er for deres bedring, siger kronprinsesse Mary.

Oprigtig interesse

Èn af dem, der fik mulighed for at tale med kronprinsessen var Helene Lykke Egvang, der til dagligt er ambassadør i foreningen EN AF OS.

Kronprinsessen fik en rundvisning i psykiatriens nye lokaler.

EN AF OS er en landsindsats, som har til formål at afstigmatisere psykisk sygdom i Danmark.

- Det var kæmpestort at møde hende. Hun var så venlig og oprigtig interesseret i at være her, siger Helene Lykke Egvang.

Helene Lykke Egvang har selv været indlagt på den psykiatriske afdeling flere gange. Hun føler, at psykisk sygdom er et tabubelagt emne.

Derfor var hun glad for, at hun kunne fortælle kronprinsessen om sit arbejde, der skal være med til nedbryde tabuet om psykisk sygdom.

- Når hun bruger tid på at være her og gå rundt herude, så er hun med til at vise, at vi nok ikke er så farlige, som folk måske går og tror, siger hun.

Fantastisk besøg

Det var en stolt regionsrådsformand, der tog imod kronprinsessen, da hun ankom til hospitalet. Han havde set frem til at kunne vise kronprinsessen de nye rammer.

- Det er fantastisk at have besøg af kronprinsessen. Hun er rigtig god til at gå i dialog med dem, der bruger psykiatrien, siger Anders Kühnau (A).

Han påpeger, at den nye afdeling har givet bedre og større sengeafdelinger, hvor der er lyst og luftigt.

Personalet stod klar med flag til at tage imod kronprinsessen.

Efter rundvisningen og de mange samtaler med personale, patienter og pårørende havde Kronprinsesse Mary fået et godt indtryk af de nye rammer, og hvad afdelingen kan tilbyde patienterne.

- Det har været et rigtig godt besøg, hvor jeg har fået en rundvisning af de nye rammer, der er med til at forbedre psykiatrien i Danmark, siger kronprinsesse Mary.

Tidligere har det nye psykiatrisk hospital i Skejby mødt modstand fra formand for SIND, landsforeningen for psykisk sygdom, Knud Kristensen, der mener, at de nye rammer er for små, så der ikke er nok plads til patienterne.

- Der er ikke plads til, at man kan lave flere sengepladser. Så rammerne er smukke, men de er for snævre, sagde Knud Kristensen til TV2 ØSTJYLLAND tilbage i oktober 2018.