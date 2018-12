Så langt skal du løbe for at forbrænde en julefrokost

Hvis du drikker fem øl og fire snaps til en julefrokost, så indtager du nemt 1200 kalorier.

Når du så også spiser mad, der blandt andet består af sild med karrysalat, ribbensteg, frikadeller og risalamande, så rammer du omkring 4600 kalorier.

Hvor meget er det? Hvis vi siger, du er en normalvægtig kvinde, så skal du løbe halvandet maraton for at forbrænde det. Eller sagt på en anden måde løbe i seks timer. Og det er efter hver eneste julefrokost.

Hvis det projekt virker en smule uoverskueligt, så kommer klinisk diætist, Birgit Schelde, fra Steno Diabetescenter i Aarhus, med råd til, hvordan du kommer gennem juledagene og samtidig kan passe dit nytårsoutfit den 31. december.

Planlægning og bevægelse

- Hvis man er til syv julefrokoster i træk, så er det klart, at man tager på mellem jul og nytår. Det kræver lidt planlægning, hvis man vil holde vægten. Man skal huske at forholde sig til, hvornår man egentligt ikke kan spise mere og sørge for at bevæge sig, siger Birgit Schelde til TV2 ØSTJYLLAND.

Hvis man derimod ikke er en af dem, der har alle weekenderne proppet med selskaber, der indeholder en overflod af gris i alle afskygninger, så er det ikke sikkert, man vil kunne mærke noget ekstra polstring på hofterne.

- Hvis man bare er til én eller to julefrokoster, så mener jeg ikke, det betyder så meget. Slet ikke hvis man sørger for at komme ud og bevæge sig i juledagene, forklarer Birgit Schelde.

Maden er julens samlingspunkt

Man kan godt undre sig over, hvorfor man pludselig kan spise otte retter til frokost, bare fordi kalenderen har bevæget sig ind i december. Men det har Birgit Schelde også en forklaring på.

- Julen er baseret på en masse traditioner, og det handler om mad det hele, og vi skal have det, vi plejer. Alle de gode gamle retter, vi har fået med os hjemmefra. Julen er et tidspunkt, hvor man samles og meget af samværet handler om mad, forklarer hun.

Normalt at tage to-tre kilo på

Det giver derfor god mening, at man kan tage på henover julen. Men der findes dog ikke en formel for, hvor mange ekstra kilo, du skal forholde dig til.

- Det er individuelt, hvor meget man tager på henover julen. Mange har gode traditioner om at gå lange ture, fordi man godt ved, at man spiser mere. Men der vil også være nogen, der ikke er så opmærksomme på det. Og jeg tror, der er mange der siger, ”Det er normalt for mig at tage to til tre kilo på.” Og så vælger flere at bruge januar til at komme af med de ekstra julekilo, afslutter Birgit Schelde.

1) BRUNEDE KARTOFLER

100 gram brunede kartofler: 124 kalorier

2) RISALAMANDE MED KIRSEBÆRSOVS

150 gram risalamande: 264 kalorier

3) 274 KALORIER: SILDEMAD MED KARRYSALAT OG ÆG

30 gram sild, en spiseske karrysalat, en skive rugbrød, et æg, en teske smør og en teske mayonnaise:

274 kalorier

4) 187 KALORIER: VANILJEKRANSE

Fire vaniljekranse: 187 kalorier