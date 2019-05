Så lang tid går der, før det varme vejr vender tilbage

Sommeren var her næsten i slutningen af april, og mange havde nok håbet, at det lune vejr kunne fortsætte frem til september, som vi oplevede det i 2018.

Nu er det imidlertid blevet iskoldt igen, og der er lange udsigter til rigtig lunt og sommerligt vejr.

Den kolde luft, som vi befinder os i nu, er trængt langt ned over Europa, og vi skal langt ned i Middelhavet for at finde rigtig varme.

Herhjemme kan vi i den kommende uge kun kortvarigt og lokalt komme op på omkring 15 grader, mens det typiske niveau vil være omkring ti grader. Mange steder vil man nok endda typisk have under ti grader midt på dagen, og der er regn i prognoserne.

Leder vi efter rigtigt majvejr med 15 til 20 grader, skal vi med stor sandsynlighed helt frem til midten af maj for at finde det.

Først her er luften over os nemlig ved at være oppe på et temperaturniveau omkring det normale for årstiden.

En samling af mange prognoser peger samme vej

Langtidsudsigter, som rækker ti dage frem i tid, er i sagens natur behæftet med store usikkerheder.

Men så længe man som meteorolog ikke udtaler sig om alt for mange detaljer i vejret ti dage ude i fremtiden, kan man alligevel med rimelig succes forudsige generelle tendenser. Som at det for eksempel bliver varmere midt på måneden.

Til det bruger man et såkaldt ensemble-system, hvor man kigger på en lang række af prognoser, som hver især er en lille smule forskellige. Peger de alle i samme retning, er det ret sandsynligt, at vejret også bliver sådan.

Sådan er det netop i øjeblikket, hvor samtlige prognoser viser en klar tendens til, at vi får temperaturer under det normale for årstiden frem til midt på måneden. Kun omkring 9. maj kan vi få et kort pust af lun luft fra syd, inden en mere vedvarende lun luft indfinder sig hen mod 14. og 15. maj.

Så der er håb om, at det bliver lunere om små to uger, og inden da kan vi nyde, at de lyse nætter nu begynder over Danmark.