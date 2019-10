Så er rotten skudt - supermarked åbner igen

Randrusianerne har siden søndag ikke kunnet købe pølsehorn og pillede rejer hos Føtex i midtbyen på grund af en løbsk rotte.

Men nu har man fået ram på skadedyret.

- Det er dæleme dejligt. Tre dage uden kunder er lang tid, så det har virkelig været godt at kunne åbne igen her til morgen, siger Per Toldbod, varehuschef i Føtex Dytmærsken.

Mistanken opstod lørdag, da en kunde henvendte sig til personalet, fordi personen mente at have set et dyr.

Og den var god nok, så hele varehuset blev lukket ned, og skadedyrsbekæmpere blev sat på sagen.

Godt samarbejde

Først tirsdag morgen lykkedes det at få skudt den rotte, der var skyld i det hele.

- Samarbejdet med myndigheder og skadedyrsfolkene har været fantastisk. Men det er jo et stort varehus, så den var svær at finde. Per Toldbod, varehuschef i Føtex Dytmærsken.

Ved genåbningen i dag har man fået ekstra folk ind fra andre varehuse for at hjælpe med at få butikken til at spille igen.

- Vi har måttet kassere en masse varer, og personalet har været med til at tjekke og rengøre hele butikken. Nu er det bare mega fedt at få kunder i butikken igen, siger Per Toldbod, varehuschef i Føtex Dytmærsken.