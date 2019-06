Så er Northside-festen danset i gang

Dette års udgave af den aarhusianske musikfestival Northside er nu i fuld gang i Ådalen, hvor den fortsætter til og med lørdag.

Portene er åbnet, og folk strømmer ind.

Torsdag klokken 13.00 blev portene åbnet, og de første gæster begyndte at strømme ind på pladsen, hvor amerikanske Hop Along som de første satte gang i den musikalske underholdning.

Stor hæder

Festivalen i Ådalen tæt på Ringgaden og Søren Frichs Vej centralt i Aarhus blev tidligere i år kåret til Europas bedste mellemstore festival ved European Festival Awards, der blev afholdt i Holland.

00:41 VIDEO: Torsdag klokken 13 åbnede Northside dette års store musikalske festival i Aarhus. Luk video

- Jeg fik et kæmpe chok, da der blev sagt ”And the winner is... Northside” fra scenen. Jeg havde overhovedet ikke regnet med, at vi ville vinde, så jeg havde ikke forberedt en tale eller noget som helst, lød det fra John Fogde, talsmand for Northside, i den forbindelse.

Hop Along åbnede dette års festival fra Blue Stage torsdag klokken 14.00. Foto: Helle Arensbak / Ritzau Scanpix

Det var første gang, at en dansk festival vandt i kategorien Best Medium-Sized Festival til European Festival Awards i de ti år, der er blevet delt priser ud i Groningen i Holland.

Og dermed er der en del at leve op til i år.

Og til at hjælpe med at give de mange tusinde festivalgæster en god oplevelse er blandt andre The Streets, Phlake og Alice in Chains. De er blandt dem, der går på scenen torsdag, mens Gnags, Nas, L.O.C., Major Lazer, The Minds of 99 og Bon Iver er blandt hovednavnene fredag og lørdag.

Svenske Tove Lo åbnede Green Stage torsdag eftermiddag. Foto: Helle Arensbak / Ritzau Scanpix

Som noget nyt forsøger festivalen i år sig med bolsjer for at få publikum til at holde mund under koncerterne. Snak mindre og lyt mere, lyder budskabet fra festivalen

- Vi står i en situation som arrangør, at vi som danskere godt kan finde ud af at tie stille i biografen, men det kan vi ikke, når vi er til koncerter, sagde John Fogde, da man for en uge siden annoncerede, at man ville dele 20.000 bolsjer ud til publikum for at lukke munden på dem.