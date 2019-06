Så er livredderne på plads: Her kan du møde dem

Sommerferien står for døren, og det betyder travlhed på de danske strande rundt omkring i hele landet.

Fredag blev årets livreddersæson sparket i gang, hvor de østjyske kystlivreddere tager hul på en forhåbentlig lang og varm sommer.

TrygFonden Kystredning åbner op for 36 livreddertårne i hele landet.

I Østjylland vil der være livreddertårne i Aarhus Ø havnebad, Grenaa strand, Saksild strand og Moesgaard strand.

På stranden i Moesgaard er de allerede i fuld gang med forberedelser til en forhåbentlig lang og varm badesæson.

- Vi skal i gang med at åbne vores livredderpost, så vi er ved at pakke ud og sørge for, at alt spiller, siger kystlivredder hos Trygfondens Kystlivredning Per Gjelstrup Christiansen til TV2 ØSTJYLLAND.

Per Gjelstrup Christiansen er kystlivredder. Han starter strandsæsonen med at måle vandtemperatur og tjekke op på, at vandet ikke er fyldt med brandmænd.

Her står de klar til at tage imod de mange gæster, som forventes at lægge vejen forbi stranden i løbet af sommerferien, hvor livredderne håber på godt vejr og masser af glade strandgæster.

- En dag som i dag, hvor solen står højt kan jo nemt betyde, at der bliver travlt, siger Per Glejstrup Christiansen.

Besøgstallet på strandene er naturligt afhængigt af vejret. Sidste år var det en historisk varm sommer, som gav travlhed på de danske strande. Derfor er livredderne godt forberedt til endnu en sæson.

- Vi ved fra sidste sommer, at vores livreddere er trænet til at kunne agere, når der er meget varmt og travlt over længere tid, siger programchef for bade og vandsikkerhed ved TrygFonden Kystlivredning, René Højer.

Livredderne vil være til stede på strandene alle hverdage fra kl. 10 til 18 frem til den 21. august.

De fem baderåd fra TrygFonden Kystlivredning fortæller, hvad du særligt skal være opmærksom på, når du færdes på stranden.