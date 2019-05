Så er folketingsvalget udskrevet

Vi skal i stemmeboksen på grundlovsdag, onsdag den femte juni. Det bliver nemlig datoen for folketingsvalget.

Det har statsminister Lars Løkke Rasmussen netop annonceret på talerstolen i folketingssalen.

- Jeg har i går meddelt Hendes Majestæt Dronningen, at der udskrives valg til Folketinget.

- Jeg ønsker at bruge hele min vilje, mine kompetencer og min erfaring til fortsat at lede Danmark. Og jeg beder danskerne om genvalg ved folketingsvalget som afholdes 5. juni, siger statsministeren.

Læs også Kandidattest: Hvem skal du stemme på til folketingsvalget?

Statsministeren bad tirsdag om at tage ordet i Folketingstalen for at fremsætte en udtalelse af særlig karakter. Og der var altså tale om en valgudskrivelse.

Der er i skrivende stund 29 dage til den femte juni, og det bliver dermed en længere valgkamp.

En valgkamp varer som regel mellem tre og fire uger.

Læs også Vælgermøde kun om klima: Vil du have afgifter på din flybillet?

Flere iagttagere havde forventet et dobbeltvalg den 26. maj, hvor der er valg til Europa-Parlamentet, men statsministeren havde altså andre planer.

Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, meldte tidligere tirsdag på grund af sygdom afbud til en debat, som skulle være foregået om aftenen med statsministeren.

Grundlovsdag er den årlige fejring af indførelsen af den første danske grundlov fra 5. juni 1849.

Artiklen opdateres...