Så er det endeligt: Jakob Ellemann-Jensen er ny formand for Venstre

Jakob Ellemann-Jensen er Venstres nye formand.

Der har været og er stadig stærke følelser på spil. Jakob Ellemann-Jensen, Venstre

Det er netop besluttet på et ekstraordinært landsmøde i Venstre, som i dag bliver afholdt i Herning. Ud af 889 delegerede, er godt 800 dukket op, og gennem en afstemning har de netop vedtaget, at Ellemann-Jensen fremover skal være i spidsen for partiet.

Læs også Jakob Ellemann-Jensen: - Min bil hedder Torben

- Det kræver en klar ansvarsfordeling, og for fremtiden har Venstre én formand, siger Ellemann-Jensen (V) fra talerstolen på Venstres ekstraordinære landsmøde.

Fakta Jakob Ellemann-Jensen Valgt i Østjyllands Storkreds Født 25. september 1973 i Hørsholm , 2 børn Politiske hverv Miljø- og fødevareminister Folketinget, Venstre 2018 - 2019 Politisk ordfører Folketinget, Venstre 2015 - 2018 Medlem af Finansudvalget Folketinget, Venstre 2015 - 2018 Medlem af Færøudvalget Folketinget, Venstre 2015 - 2018 Medlem af Udvalget for Forretningsordenen Folketinget, Venstre 2015 - 2018 Medlem af Det Udenrigspolitiske Nævn Folketinget, Venstre 2015 - 2018 Næstformand for Dansk Interparlamentarisk Gruppes bestyrelse Folketinget, Venstre 2015 - 2018 Medlem af Europaudvalget Folketinget, Venstre 2011 - 2018 Medlem af Udenrigsudvalget Folketinget, Venstre 2011 - 2018 Medlem af Forsvarsudvalget Folketinget, Venstre 2011 - 2018 Folketingsmedlem Fyns Storkreds, Venstre 2011 - nu Folketingskandidat Østjyllands Storkreds, Venstre 2010 - nu Se fuld profil

Jakob Ellemann-Jensen er valgt ind i Aarhus Syd-kredsen. Han overtager formandsposten fra tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen, der efter interne stridigheder i partiet valgte at trække sig i slutningen af august efter opfordring fra flere i Venstre-baglandet.

- Der har været og er stadig stærke følelser på spil. Det kan ikke undgås. Man kan ikke bebrejde nogen, at de er mennesker, sagde Ellemann-Jensen i sin tale til dagens landsmøde.

Læs også PORTRÆT: Kaptajnen Ellemann vil få Venstre til at gå i takt

Da der ikke var nogen modkandidat, var der heller ikke nogen afstemning, og de delegerede rejste sig i stedet og klappede af den nye formand, da han var færdig med sin præsentation.

Til dagens landsmøde er den tidligere næstformand Kristian Jensen til stede, mens Lars Løkke Rasmussen ikke er at finde i salen.

03:33 VIDEO: Efter en hektisk weekend i Venstre meldte Jakob Ellemann-Jensen ud, at han ønsker at overtage pladsen fra Lars Løkke Rasmussen og blive partiets nye formand. Indslaget er fra 4. september. Luk video

Senere i dag bliver også Venstres nye næstformand valgt på landsmødet. Her står valget mellem Inger Støjberg og Ellen Trane Nørby.

Læs også Søsteren om Venstres kommende formand: - Han skal passe på med ikke at virke arrogant

Jakob Ellemann-Jensen annoncerede 3. september, at han stillede op som kandidat til formandsposten i partiet.

Han fik 19.388 personlige stemmer ved valget.