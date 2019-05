Så er det afgjort: Classic Race må ikke larme, som det plejer

- Det er temmelig teknisk at forklare, men kort og godt betyder det, at der er biler, der skal støje mindre i år.

Sådan lyder det fra afdelingschef i Teknik og Miljø i Aarhus Kommune, Anders Maltha Rasmussen, efter at man har besluttet, at Classic Race Aarhus gerne må afvikle løbene - men at de skal støje mindre end normalt.

Jeg synes, det er utilgiveligt, at vi har fået kravene så sent. Mike Legarth, direktør, Classic Race

Årets udgave af Classic Race løber af stablen allerede fra på fredag. Derfor glæder det også direktøren, at løbet nu kan blive afviklet.

- Det er fremragende. Det er rigtigt rart, at vi nu har fået grønt lys. Publikum kan glæde sig til et brag, siger Mike Legarth til TV2 ØSTJYLLAND.

De nye støjgrænser betyder, at tre bilklasser er blevet tilrettet og justeret, så de overholder de nye støjgrænser. Det drejer sig om Formel 1, Special Saloon og Legend Cars.

Støjniveauet er en anelse lavere i forhold til, hvad vi regnede med, men det almindelige øre vil ikke bemærke det. Mike Legarth, direktør, Classic Race

- Det er ikke noget, man lægger mærke til. Støjniveauet er en anelse lavere i forhold til, hvad vi regnede med, men det almindelige øre vil ikke bemærke det, siger direktør Mike Legarth.

Der er kun tre dage til Classic Race Aarhus bliver afviklet for tiende gang. Og direktøren er meget utilfreds med, at godkendelsen først er landet i dag.

- Jeg synes, det er utilgiveligt, at vi har fået kravene så sent. Vi har måtte arbejde i døgndrift den seneste tid for at få det her til at gå op. Det er ikke i orden, siger Mike Legarth.

TV2 ØSTJYLLAND forsøger at få et svar fra Aarhus Kommune på kritikken. I pressemeddelelsen skriver de blandt andet:

- De nye driftsvilkår følger de retningslinjer, vi har fået fra Miljø- og Fødevareklagenævnet. Det betyder, at vilkårene for Classic Race 2019 er skærpet i forhold til tidligere år, siger Anders Maltha Rasmussen i pressemeddelelsen.

Classic Race 2019 bliver skudt i gang fredag og slutter søndag.