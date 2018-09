Så er der trukket lod: AGF i aarhusiansk pokal-brag

Der er FCK mod Brøndby. Der er City mod United. Og så er der Fremad mod GF.

Der er udsigt til et vaskeægte aarhusiansk pokalbrag i næste spillerunde i pokalturneringen i fodbold.

Da Dansk Boldspil-Union (DBU) torsdag trak lod til turneringens tredje runde, ville skæbnen, at AGF og Aarhus Fremad trak hinanden i et østjysk lokalderby.

Aarhus Fremad spiller til dagligt i 2. division, mens superligaklubben AGF er placeret to rækker højere.

Som det lavest rangerende hold har Aarhus Fremad fordel af hjemmebane. Klubben har dog mulighed for at flytte opgøret til AGF's hjemmebane, Ceres Park, hvis de to klubber foretrækker denne løsning.

Aarhus Fremad og AGF mødte sidst hinanden i pokalturneringen tilbage i efteråret 2012. Dengang vandt storebror, AGF, med 3-0.

Aarhus Fremad spiller normalt sine kampe på Riisvangen Stadion. Det er endnu uvist, om pokalkampen mod AGF flyttes til Ceres Park. Foto: Jens Thaysen - Ritzau Scanpix

Viby mød FC København

Det er ikke kun Aarhus Fremad, der får kam til sit hår i pokalturneringens tredje runde. En anden Aarhus-klub, Viby, skal krydse klinger med de 12-dobbelte danmarksmestre fra FC København. Københavnerne topper lige nu Superligaen.

Superligaklubben Randers FC, der i sidste spillerunde med nød og næppe besejrede den fynske serieklub Næsby, fik en på papiret overkommelig modstander. Kronjyderne møder Kolding fra 2. division.

AC Horsens træder først ind i pokalturneringen nu. Østjyderne møder Middelfart i østjydernes første kamp i turneringen.

Silkeborg, der rykkede ud af Superligaen, skal spille ude mod Næstved.

Kampene spilles i perioden 25. til 27. september.

