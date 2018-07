Så er Broen tilbage i Østjylland: Dansegulvet ligner sig selv

Nogle husker den ringe kaffe. Andre de kulørte drinks.

Nu er den legendariske storebæltsfærge M/F Broen vendt hjem til Østjylland.

Denne gang til Grenaa Havn.

M/F Broen er ankommet til Grenaa Havn.

Indeholder muligheder

Grenaa Havn vil sammen med færgens ejere undersøge, om den 67-årige færge kan forvandles til en turistattraktion.

- Den indeholder så mange muligheder. Den kan bruges til museum, og der er restaurant ombord, man kan videreføre. Der er også mulighed for et spillested, siger Henrik Carstensen, der er direktør i Grenaa Havn til TV2 ØSTJYLLAND.

Også færgens ejer, Jesper Kjær Andersen, håber, at færgen kan blive bevaret.

- Den fortjener at blive bevaret et sted, hvor man gerne vil det. Og hvor man synes, at det kunne være spændende at bevare den som et kultur- og museumsprojekt, siger Jesper Kjær Andersen.

M/F broen ligner sig selv, som da den fungerede som skibsdiskotek.

Barer og dansegulv

Fra 1952 sejlede M/F broen på ruten Nyborg – Korsør. Siden blev den indsat på Aarhus–Samsø-Kalundborg-overfarten, hvor den sejlede frem til 1992.

Fra 1992 til 2009 fungerede M/F broen som skibsdiskotek i Aarhus.

Frem til nytårsaften 2009 fungerede M/F Broen som et sted, hvor Aarhus ungdom gav den gas på dansegulvet. Åbningsåret var dengang, at blandt andet 'Jump' med Kriss Kross hittede på musiklisterne.

I dag fremstår færgen stadig med barer og dansegulv.

- Via vores organisation går vi i første omgang ind og tilbyder at lægge en masse timer i det her, hvor vi sammen med ejerne vil se, om vi kan få den nødvendig finansiering op at stå, siger Henrik Carstensen.

M/F Broen er ifø'lge ejeren meget velbevaret. I det ydre står færgen stort set i sin oprindelige form.

Diskoteket med barer og dansegulv på vogndækket er intakte. Maskinrummet er også intakt ligesom rygersalon, kommandobro og kongesalon og kahytterne på nederste dæk er forholdsvis velbevarede.

Efter planen er det dog slut for M/F Broen med at ligge i vandet. Den skal placeres i en tørdok, så den gamle færge bliver klassificeret som et hus og dermed ikke hører under de skrappe søfartsregler.

Øverst kan du se hele indslaget om M/F Broen, der fremover skal ligge i Grenaa Havn.