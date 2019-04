- Så blev det ikke i år, AGF rykker ned.

AGF har (med 99,99%'s sikkerhed) reddet sig endnu en sæson i Superligaen. Derimod fortsætter AC Horsens nedturen.

I ugens Skipperligaen Update bliver Randers FC's sejr over Hobro og Silkeborg IF's farvel til førstepladsen i den næstbedste række

I vores ugentlige YouTube-format, Skipperligaen Update, kommer Kasper Skipper hver uge med sine uforbeholdne meninger og analyser af stort og småt i de store østjyske fodboldklubber

