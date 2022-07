S om færre varme hænder: - Det er et meget stort problem

- Der er ingen tvivl om, at det er et meget stort problem. Det er en stor udfordring at stå med, og vi ser på det med stor alvor, at der er det her store fald.

Sådan lyder reaktionen fra Socialdemokratiets uddannelsesordfører, Kasper Roug, ovenpå offentliggørelsen af optaget på velfærdsuddannelserne, der er faldet 14 procent.