S om hjemløse: De skal spredes ud på hellesteder i byen

Klostertorv i Aarhus har i årevis været det sted, hvor hjemløse og socialt udsatte har været samlet.

Kommunen har nu brugt en million kroner på at forskønne torvet, blandt andet har de fjernet busskure, brolagt torvet og sat ny bænk og nyt toilet op.

Uanset hvad de gør, så forsvinder problemet ikke. Folk bliver siddende her. Hans, bruger af Klostertorv

Restauratørerne og butikkerne i området håber, at det kan få de hjemløse til at finde andre steder at være.

Men de hjemløse vil fortsat blive ved med at blive på torvet, siger en af brugerne.

- Uanset hvad de gør, så forsvinder problemet ikke. Folk bliver siddende her. I går lå fire og knaldede brandert ud midt på fortovet. Folk er ligeglade, om jeg har haft et dårligt liv, siger Hans, der ikke ønsker at få sit efternavn frem, til TV2 ØSTJYLLAND fredag.

- Vi er alle sammen mennesker. Det er der nogle, som har misforstået, fortsætter han.

S: Det er lykkes

Steen B. Andersen (S), fra socialudvalget mener, at man er nået i mål med det, der var meningen med renoveringen af Klostertorv.

- Ideen er, at man får adskilt dem, som gerne vil sidde på bænken og drikke og så de andre borgere. Vi kan jo se, der er borgere bagved som færdes relativt ugeneret, siger Steen B. Andersen (S).

Steen B. Andersen (S) og Knud M. Mathiesen (DF), der begge er medlemmer af socialudvalget i Aarhus Kommune, er er uenige om, hvorvidt problematikken omkring de hjemløse på Klostertorv er løst.

Han tror på, at de socialt udsatte vil flytte sig til andre steder i byen, når man får sat hellesteder op.

- Vi har jo sociale medarbejdere og gademedarbejdere derude, de skal nok være med i den her proces. Men vi har jo lige taget en beslutning om, hvor de her hellesteder skal være. Når de er på plads, så ser vi det, som vi egentlig har ønsket, siger Steen B. Andersen (S).

Men Knud M. Mathiesen (DF) synes ikke, man har gjort nok i forhold til at få de socialt udsatte væk fra Klostertorv.

- Nu har jeg hørt på det her i fire år i den tid, jeg har siddet i socialudvalget. Vi har lavet den ene plan efter den anden, og lige lidt har det hjulpet. Vi kan simpelthen ikke være bekendt over for de erhvervsdrivende og restauratørerne på Klostertorv at blive ved med at have hjemløse og alkoholiserede mennesker, som råber og laver ballade til langt ud på natten. Det kan vi ikke være bekendt, siger Knud M. Mathiesen (DF).

Han synes ikke, at de socialt udsatte er blevet hørt nok i forhold til at sprede dem ud i byen.

Det er blandt andet på Vester Allé 15 og Ny Banegårdsgade 48, at der lige nu er hellesteder for socialt udsatte. Foto: Google Maps

- Det kan godt ske, at de har været med. Men de færdes stadigvæk nede på Klostertorv. Hele intensionen har været, at Klostertorv skulle rømmes for hjemløse, siger Knud M. Mathiesen.

Men her er Steen B. Andersen ikke enig.

- Intensionen har været at sprede dem og afskærme dem, siger Steen B. Andersen.