Unødvendige regler står i vejen: Politikere vil bane vejen for bæredygtigt byggere

- Sådan burde ikke være. Problemet er jo, at vi har fået indført alt for mange regler og love i det her land, siger Michael Aastrup Jensen.

- Derfor er der også meget vigtigt for os at holde fast i, at så længe man ikke generer naboen, så kan man også have friere rammer for, hvordan dit hus kan bygges, siger Michael Aastrup Jensen.