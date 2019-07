S fordeler politiske poster: Disse er gået til østjyder

Ministerposter, gruppeledelse og nu ordførerskaber.

Den seneste tid har været travl for Socialdemokratiet anført af statsminister Mette Frederiksen.

Nicolai Wammen blev eneste østjyde på ministerholdet, mens Leif Lahn Jensen blev en del af gruppeledelsen.

Gruppeledelsen: Formand: Mette Frederiksen Gruppeformand: Flemming Møller Mortensen Politisk ordfører: Jesper Petersen Gruppesekretær: Annette Lind Gruppens næstformand: Lennart Damsbo-Andersen Medlem: Leif Lahn Jensen Medlem: Christian Rabjerg Madsen

Ud af de folkevalgte S-politikere her i Østjylland har Malte Larsen fået fire ordførerskaber, Daniel Toft Jakobsen har fået to, mens Jens Joel, Leif Lahn Jensen, Thomas Jensen og Camilla Fabricius hver har fået et enkelt. Det oplyser Socialdemokratiet onsdag.

- Det er meget, meget fint, og der venter mange spændende opgaver, siger Malte Larsen, der blandt andet er ny idrætsordfører.

Østjyske ordfører Beskæftigelsesordfører: Leif Lahn Jensen

Børne og undervisningsordfører: Jens Joel

Forbrugerordfører: Malte Larsen

Idrætsordfører: Malte Larsen

Havneordfører: Malte Larsen Postordfører: Malte Larsen Social- og indenrigsordfører: Camilla Fabricius Transportordfører: Thomas Jensen

Handicapordfører: Daniel Toft Jakobsen

Udviklingsordfører: Daniel Toft Jakobsen

Han har i næsten 30 år været frivillig idrætsleder på Djursland og i Randers, hvor han nu er en del af Randers Freja.

- Det er der, det frivillige hjerte banker i forvejen, så det giver rigtig god mening, siger Malte Larsen.

Ud over ordførerskaberne glæder han sig over, at han også er med i otte udvalg. Det er blandt andre Erhvervsudvalget, Kulturudvalget, Miljø- og Fødevareudvalget, Skatteudvalget, Social og Indenrigsudvalget samt Transport- og boligudvalget.

- Jeg er rigtig glad for, at jeg er med i dem, for det er også udvalg, som jeg selv har budt ind på, siger Malte Larsen, der ved folketingsvalget fik 5.708 personlige stemmer.

Og i forlængelse af en valgkamp i Randers' tegn er det steder, hvor han kan se en lokalbetydning. Blandt andet vil han kæmpe for at for endnu flere af skatte-arbejdspladser til Kronjylland og en bedre infrasturktur ved Randers Havn, fortæller han.

Malte Larsen har af to omgange siddet i Folketinget. Begge gange som stedfortræder - senest fra januar og frem til valget. Derudover har han mange års erfaring i kommunalpolitik, som han nu kan tage med ind i arbejdet på Christiansborg, som for alvor begynder i starten af august, når sommerferien er overstået.

Det er onsdag ikke lykkes for TV2 ØSTJYLLAND at få en kommentar fra Camilla Fabricius, der jo er ny på Christiansborg, til hendes rolle som social- og indenrigsordfører, men på Facebook skriver hun: