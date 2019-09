Rytter vil have bilister til at sænke farten - opråb får blandet modtagelse

Det er ikke for sjov eller for at være uforskammet, hvis en rytter med hånden giver dig tegn til at sænke farten, mens du sidder i din bil. Det er derimod en bøn om at vise hensyn.

Det er essensen af et facebookopslag, som Nadja Andreasen har slået op i gruppen "Facebook Randers".

Hun oplever, at flere bilister, knallertkører og motorcyklister glemmer at fjerne foden fra speederen, når de møder en rytter, til hest eller gående med hest, i trafikken.

Vil gerne hjem i live

Hvis en hest eller et føl skal blive trafiksikker, er ryttere ifølge Nadja Andereasen ofte nødt til at bevæge sig ud i asfaltvej på grund af opstaldningsforhold.

"Vi vil, lige som du, gerne hjem i levende tilstand efter at have dyrket vores passion, og lige som du (forhåbentlig) ville tage hensyn til og være opmærksom på et barn i trafikken, beder vi dig om også at tage hensyn til os", skriver Nadja Andreasen i sit facebookopslag.

Hun understreger, at det ikke er for at diktere de øvrige trafikanters fart, hvis en rytter giver tegn til at sænke farten.

Ifølge Dansk Ride Forbund sker der årligt cirka 130 rideulykker i trafikken. 20-30 af dem involverer andre trafikanter, oftest en bil. Det er typisk bilister og andre trafikanter, der kommer til skade i disse ulykker - ikke rytteren, oplyser Dansk Ride Forbund

Ikke alle er enige

Opslaget er blevet mødt med mange kommentarer i "Facebook Randers". Mange bakker op om Nadja Andreasens budskab, men der er også flere kritiske kommentarer.

- Personligt sætter jeg altid farten ned. Men når man så desværre gentagende gange ser ryttere med mobilen i hånden, så mister man lidt lysten til at vise hensyn, for så er rytter tilsyneladende ligeglad. Og så forstår jeg ikke, at lige nøjagtigt de personer vil have, vi andre skal vise hensyn, skriver medlem af gruppen, Linda Asferg.

- Husk lige hjelmen, det ville være en begyndelse. Når det så er sagt, så er det en hobby og ikke en transportform, så heste skal ikke være på vejen. Nyd jeres hobby i dertil indrettede områder. Andre spiller heller ikke håndbold, fodbold også videre på vejen, lyder det fra Louise Katrine Lykkegaard Guldbrandsen.

Flere brugere gør desuden opmærksomme på, at ryttere skal huske at fjerne deres hestes afføring, når de rider på vejene.