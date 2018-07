Rystende hund måtte reddes ud efter flere timer i glohed bil

De vil gøre hvad som helst for os – og derfor bliver de også kaldt for menneskets bedste ven. Men vi kan nogle gange have svært ved at gengælde samme betingelsesløse kærlighed. Tilsyneladende især om sommeren. Temperaturen har været høj i lang tid, og det kan vores behårede venner hurtigt lide under.

Derfor er det vigtigt, at man sørger for at nedkøle dem ofte. Især hvis man tager dem med i biler, hvor temperaturen med lynets hast kan nærme sig 70 grader. Det viser flere forsøg. I går blev en 21-årig mand sigtet af politiet efter at have efterladt sin hund i uforsvarlig tilstand i mange timer.

Det gør mig ked af det at høre om historier som denne, for det kan have fatale konsekvenser for hunden. Jakob Christiansen, Østjyllands Politi.

- Et vidne så hunden ligge i bilen fra klokken 8 om morgenen, og da han om eftermiddagen klokken 13:40 gik forbi bilen igen, lå hunden der stadig uden luft, vand eller mad. Vidnet fortæller, at det så ud som om, at den trak vejret tungt og hurtigt og beder politiet om at komme, siger Jakob Christiansen fra Østjyllands Politi.

02:38 VIDEO: Her kan få nogle gode råd, hvis du skal have hunden med i bilen. Luk video

Hunden var efterladt under særdeles kritisable forhold

Manden havde efterladt hunden i bilen på en parkeringsplads på Gudrunsvej i Brabrand. Da det i første omgang ikke lykkedes politiet at få kontakt til bilejeren, blev en patrulje sendt til stedet. Her kunne betjentene konstatere, at hunden lå og rystede i bilen og så medtaget ud.

De brød derfor bilen op og fik hunden ud i frisk luft. Det lykkedes herefter at få fat i en person, der kendte bilejeren. Kort efter kom ejeren frem, hvor han blev sigtet for at brud på dyreværnslovens paragraf 1, 2 og 3, da han havde efterladt sin hund under særdeles kritisable forhold.

Dyreværnlovens paragraf 1,2 og 3 § 1. Dyr er levende væsener og skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt men og væsentlig ulempe.



§ 2. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.



§ 3. Rum eller arealer, hvor dyr holdes, skal indrettes på en sådan måde, at dyrets behov tilgodeses, jf. § 2. Det skal herunder sikres, at dyret har den fornødne bevægelsesfrihed også under optagelse af foder og drikke og ved hvile. Dyr skal endvidere sikres mod vejr og vind i overensstemmelse med deres behov.

- Da vi havde vanskeligheder med at få kontakt til ejeren, besluttede politiet sig for at bryde bagagerummet op og klippe gitteret op til det bur, hvor hunden sad, siger Jakob Christiansen.

Politiet får flere henvendelser om dehydrerede hunde

Efter hundeejeren blev sigtet, fik han dog lov til at få hunden med sig hjem igen, da politiet ikke mente, at der var tale om vanrøgt i sådan en grad, at dyret er i fare for at dø i mandens varetagelse. Men han blev formanet om at passe på den.

Det sker sjældent, at politiet sigter en person for brud på dyreværnsloven. Jakob Christiansen, Østjyllands Politi.

Han fortæller, at hunden ikke var døden nær, men var meget dehydreret. Østjyllands Politi har fået en del anmeldelser henover sommeren, hvor de nogle gange har konstateret, at hunden har haft det godt nok og ikke vil bryde ind, eller også har de kontaktet ejeren eller brudt ind i bilen.

- Det lykkes dog som oftest at få fat i ejerne, og så gør de noget ved situationen med det samme. Det sker sjældent, at politiet sigter en person for brud på dyreværnsloven, siger Jakob Christiansen.

Bilen kan være et torturkammer for vores hundevenner.

Begræns hundekørsel

Dansk Dyreværn Aarhus opfordrer på stærkeste vis hundeejere at tænke over, hvordan deres hunde har det i varmen. Når det er så varmt, som det er nu, bør man stærkt overveje, om man overhovedet skal have sin hund med i bilen, eller om den bare kan være derhjemme. Det fortæller Karina Hindborg, hundeansvarlig fra Dansk Dyreværn Aarhus.

Da vi havde vanskeligheder med at få kontakt til ejeren, besluttede politiet sig for at bryde bagagerummet op og klippe gitteret op til det bur, hvor hunden sad. Jakob Christiansen, Østjyllands Politi.

- Det gør mig ked af det at høre om historier som denne, for det kan have fatale konsekvenser for hunden. Selv hvis man får hunden ud, er det ikke sikkert, at man kan redde den, hvis den har været i bilen i lang tid. De indre organer begynder langsomt at lukke ned, og derfor kan de også dø selv efter, de er blevet reddet ud, siger hun.

I nogle tilfælde er man dog nødt til at tage hunden med i bilen, og i det tilfælde har Karina Hindborg fem gode råd:

5 gode råd hvis du skal have hunden med i bilen

Afkøl hunden generelt

Helt generelt bør man også tænke på hundenes velbefindende andre steder end i bilen. Hunde kan nemlig også få hedeslag, selv hvis de ikke sidder i en indelukket bil. Også her vil hun dele fem gode råd: