85-årige Ruth blev trendsetter ved et tilfælde - har god karma for millioner

Ideen om bæredygtighed og genbrug er i de seneste år blevet en populær tendens. På den måde var Ruth Andersen og hendes nu afdøde ægtemand Herluf Andersen forud for deres tid.

Under en rejse til England i 1972 blev parret inspireret af, hvordan den engelske hjælpeorganisation Oxfam i 1947 gennem salg af brugte effekter skabte overskud til at kunne hjælpe ofrene fra 2. verdenskrig.

Læs også Mystiske bokse med penge er nu nået til Østjylland

Ægteparret rejste tilbage til Danmark, og allerede i foråret 1972 kunne de slå dørene op til Danmark første genbrugsbutik i Gl. Munkegade 8 i hjertet af Aarhus, hvor indtægterne fra salget af genbrugseffekter blev givet til Folkekirkens Nødhjælps arbejde ude i verden.

Herluf og Ruth i deres butik, mens Herluf endnu levede. Foto: Niels Åge Skovbo

I dag fik Ruth Andersen så overrakt prisen som Årets Folkehjælper af Dansk Folkehjælp.

- I Dansk Folkehjælp hylder vi dem, som helt uegennyttigt tager de første skridt mod en bedre verden og sætter sig store fodspor. Hvor er det fantastisk, at vi i Danmark har mennesker, som i den grad forstår at skabe merværdi for tusindvis af frivillige, og som betyder, at mange foreninger og organisationer har fået mulighed for at hjælpe langt flere, lød det fra generalsekretær i Dansk Folkehjælp, Klaus Nørlem, i forbindelse med uddelingen af prisen.

Prisen er lige så meget til alle de frivillige, der har gjort det store arbejde. Ruth Andersen, Årets Folkehjælper

Læs også Politiker er rasende: Børn kan frit spille i kiosker

Trendsettere ved et tilfælde

Hvad ægteparret Ruth og Herluf Andersen ikke forudså dengang, de åbnede deres genbrugsbutik, var, at deres initiativ satte gang i en helt ny og hurtigt voksende trend i Danmark, hvor salg af genbrugstøj, brugsgenstande og brugte møbler har stor betydning for humanitære organisationer og foreninger.

Havde du troet, at genbrug ville blive en så populær tendens i vores samfund dengang?

- I England var der butikker over det hele, og det bredte sig, så vi kunne se, at det kunne lade sig gøre der. Vi håbede på, at det kunne fungere i Danmark, og det var et forsøg det første halve år. Derefter blev vi opsagt i kommunens lokaler, og så fandt vi en ledig butik. Det er den, der er der endnu, og den er ved at blive renoveret og skal genåbnes.

Læs også Kristian blev lam i ulykke: Med hjælp fra vennerne kan han cykle igen

Mit liv har varet længere end så mange andres liv, og det har været spændende, lyder det fra Ruth Andersen. Foto: Folkekirkens Nødhjælp

Hvad tænker du om, at I nu har vundet prisen som Årets Folkehjælper?

- Det er fuldstændigt overvældende, og jeg er dybt beæret. Idéen kommer fra min mand, og så har vi igennem alle årene haft en fantastisk støtte af alle frivillige og familie. Uden dem havde det ikke kunne lade sig gøre. Prisen er lige så meget til alle de frivillige, der har gjort det store arbejde.

Ruth er stadig aktiv inden for genbrugsområdet og er stadig med i butikken i Aarhus. Gennem årene har hun været medvirkende til, at mere end 500 millioner kroner er gået til velgørende formål.

Hvis jeg har kræfter og forstand til det, vil jeg fortsætte så længe jeg kan. Ruth Andersen, Årets Folkehjælper

Læs også Butikscenter stod gabende tomt: Nu er nyt sundhedshus flyttet ind

Hvad er det genbrug kan? Hvorfor er det vigtigt?

- Der er penge i de gamle ting. Der er kommet mange penge ud af det til nødhjælpsorganisationer og foreninger. Det er godt for miljøet, fordi hvad nu hvis det hele bare blev smidt i skraldespanden. Som medarbejder får man et fantastisk samarbejde og venner for livet. Man lærer hinanden at kende og hinandens familie at kende.

Ruth og Herlufs første skridt har betydet, at der årligt omsættes for over 600 millioner kroner i de over tusind genbrugsbutikker, der ligger rundt omkring i landet.

Læs også Genbrugsstation har klar mission: Brænd mindre – genbrug mere

Hvordan skal det fejres?

- Jeg har blandt andet fejret det med smuk bronzestatue, der symboliserer at i fællesskab med andre kan man lave en hel masse, siger Ruth Andersen til TV2 ØSTJYLLAND og tilføjer:

- Mit liv har varet længere end så mange andres liv, og det har været spændende, og jeg har en skøn familie. Hvis jeg har kræfter og forstand til det, vil jeg fortsætte så længe jeg kan.