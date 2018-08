Ruterne er klar: Dronning Margrethe på karettur i Silkeborg - to gange

I næste uge gæster dronning Margrethe Silkeborg, og her får silkeborgenserne og andre nysgerrige rig mulighed for at fange et glemt af Majestæten, når hun skal rundt i byen på karettur.

Det sker mandag den 3. september, hvor hun to gange i følgeskab med Gardehusarregimentets Hesteskadron skal rundt i gaderne i Silkeborg sammen med blandt andre borgmester Steen Vindum (V).

Læs også Karettur i byen, kunst og nedbrydning: Dronningen besøger Silkeborg

Dronningens besøg i Østjylland er en del af årets sommertogt med Kongeskibet Dannebrog.

Efter en officiel modtagelse på rådhuset begynder dagens første karettur klokken 10.55. Den 2,5 kilometer lange tur går fra Silkeborg Rådhus på Søvej og hen til Museum Jorn på Gudenåvej.

1. karettur klokken 10.55 til 11.20 Afgang fra Silkeborg Rådhus på Søvej

Hostrupsgade

Vestergade (gågade)

Søndergade (gågade)

Christian 8.s Vej

Frederiksberggade

Sanatorievej

Ankomst Gudenåvej ved Museum Jorn

Karetturen tager cirka 25 minutter. Foto: Google Maps

- Dronningen kommer ind gennem hjertet af Silkeborg, så det er rigtig spændende, og turen giver mange mulighed for at hilse på, siger Liselotte Nis-Hansen, der er turistchef i VisitSilkeborg.

Og hvis dronning Margrethe skulle læse med her, har turistchefen en lille anbefaling til turen.

- Dronningen skal særligt lægge mærke til vores nye og flotte torv.

Det er hermed givet videre.

Og planlægger man en tur til Silkeborg for at følge karetturen, anbefaler Liselotte Nis-Hansen, at man placerer sig på den første del af ruten langs Silkeborg Langså, hvor der er god plads.

Folkefest på Torvet

En lille time efter den første karettur - klokken 12.15 - begynder dagens anden og sidste tur i Silkeborg.

Den går via en omvej hen til Gl. Skovridergaard og en frokost.

Turen på halvanden kilometer går via Senatorievej og Vejlbovej hen til Gl. Skovridergaard på Marienlundvej.

Ruten her er sat til at tage cirka 20 minutter. Foto: Google Maps

Ud over de to ture rundt i karet i byen får silkeborgenserne også mulighed for at se dronning Margrethe, når der er folkelig afslutningsfest tirsdag den 4. september på Torvet.

Derudover skal dronning Margrethe på sit besøg blandt andet besøge Køkkenvirksomheden Designa A/S i Kjellerup, Neder Kjærsholm Hovedgaard i Thorning og Nedbrydningsvirksomheden Kingo Karlsen A/S.

Det er ikke første gang, at dronning Margrethe skal besøge Museum Jorn i Silkeborg. Her ses dronningen til åbningen af udstillingen Foto: Henning Bagger - Ritzau Scanpix

- Det er positivt, stort og en ære, at Hendes Majestæt kommer forbi og besøger os og får et indblik i vores virksomhed og bidrag, fortalte Jes Møller Jensen, der er salgs- og marketingchef i Kingo Karlsen, da det tidligere på sommeren blev offentliggjort, at dronning Margrethe som en del af sommertogtet ville lægge vejen forbi virksomheden.

- Vi har noget produktion her på adressen, hvor vi omdanner bygningsaffald til genbrugsmaterialer. Planen er, at hun skal se det, og så viser vi også, hvad vi ellers laver, og hvordan vi opererer til daglig, sagde Jes Møller Jensen.