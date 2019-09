Rune lever i støj - nu er der måske hjælp på vej

- Når vi er i haven eller på terrassen, bliver vi generet af den konstante baggrundsstøj. Om morgenen, når vinden er i den forkerte retning, bliver vi vækket tidligt af trafikken, og når vi har gæster på de varme sommeraftener, kan vi ikke sidde udenfor. Sådan sagde Rune Birkemose Jakobsen sidste år til TV2 ØSTJYLLAND.

Han er en af de mange beboere i Buskelund i Silkeborg, der hver dag bliver forstyrret af Silkeborgmotorvejen.

Det er et rigtig dejligt område at bo i, men vi føler, at vi er bundet hertil. Rune Birkemose Jakobsen, beboer i Buskelund.

På grund af borgernes bekymring over støjen var transportminister Benny Engelbrecht (S) på besøg i Silkeborg i dag. Han siger, at han sætter pris på at blive inviteret, fordi der er mange, der går op i problematikken.

Læs også Støjplaget nabo til motorvej: Vi er lusen mellem to negle

- Flere af de lokalt valgte politikere har alle peget på det her som en udfordring, så derfor er jeg selvfølgelig ude at lytte, siger transportministeren til TV2 ØSTJYLLAND.

Beboerne i Buskelund kan blandt andet komme til Herning og Aarhus via Silkeborgmotorvejen.

En af de beboere, der er bekymret for støjgenerne, er Rune Birkemose Jakobsen. Derfor glæder det ham, at transportministeren er kommet på besøg, og oplever problemstillingen på egen hånd.

- Det er første gang, vi har fået en transportminister herover og kigge på situationen. Så det er rigtig fint, der er noget opmærksomhed omkring det, siger Rune Birkemose Jakobsen til TV2 ØSTJYLLAND.

En ting er larmen. Noget andet er usikkerheden og de mange ubesvarede spørgsmål.

- Kan vi få solgt vores huse, bliver vi syge af det, hvordan ser fremtiden ud, er vi stavnsbundne? Det er et rigtig dejligt område at bo i, men vi føler, at vi er bundet hertil. Banken aner ikke, hvad værdien på vores hus er, sagde Rune Birkemose Jakobsen, til TV2 ØSTJYLLAND, den 9. oktober 2018.

Læs også Naboer til motorvej må sove med ørepropper: Det er en konstant belastning

Glad for motorvej, men træt af støj

Og transportministeren understreger, at han har forståelse for problematikken, som borgerne i Buskelund står over for.

- Det snyder måske lige nu, fordi vi er her på et tidspunkt, hvor der i virkeligheden ikke er så meget trafik, som der er først på dagen og sidst på dagen, men jeg kan godt sætte mig ind i det, siger transportminsteren.

Den 9. oktober 2018 sagde Rune Birkemose Jakobsen til TV2 ØSTJYLLAND, at beboerne i Buskelund er glade for, at motorvejen gør det muligt at komme til Aarhus og Herning, men at larmen er så generende, at det går ud over deres livskvalitet.

Læs også Støjplaget boligkvarter får en hjælpende hånd

- Når vi er i haven eller på terrassen, bliver vi generet af den konstante baggrundsstøj. Om morgenen, når vinden er i den forkerte retning, bliver vi vækket tidligt af trafikken, og når vi har gæster på de varme sommeraftener, kan vi ikke sidde udenfor, sagde Rune Birkemose Jakobsen den 9. oktober 2018.

Rune Birkemose Jakobsen er en del af facebook-gruppen "Silkeborg motorvejen - Tag toppen af støjen", som har over 300 medlemmer.

En støjpulje

Transportministeren understreger, at støjgenerne er et politisk spørgsmål, og at han derfor også er afhængig af et politisk flertal i Folketinget. De vil dog i regeringen se på, om de kan oprette en støjpulje.

For Rune Birkemose Jakobsen er opbakningen afgørende.

- Jeg ved godt, det er en politisk situation, og det tager lang tid at flytte ting, men idét vi har opbakning fra Venstres Kristian Pihl Lorentzen, borgmesteren, og transportministeren kommer forbi, er det da helt sikkert et skridt i den rigtige retning, siger Rune Birkemose Jakobsen.