Rummand modtaget som rockstjerne - hans historie skal inspirere unge

Hvordan er universet opstået? Hvem er vi mennesker? Og er jorden egentlig rund eller flad?

Det er nogle af de spørgsmål, naturvidenskaben hele tiden prøver at gøre os klogere på. Og med klimaforandringer, genmodificering og flere robotter er behovet for de naturvidenskabelige fag stort.

Rumfart giver mulighed for at drømme. Andreas Mogensen, astronaut

- Mange af de store samfundsvidenskabelige spørgsmål, vi diskuterer og debatterer, kræver, at man har en basal forståelse for naturvidenskab, fortæller astronaut Andreas Mogensen til TV2 ØSTJYLLAND.

Han er kendt som den første dansker i rummet, efter han i 2015 tog til månen med Den Europæiske Rumorganisation ESA.

Fredag lagde han vejen forbi Århus Statsgymnasium for at fortælle sin historie og inspirere de unge.

- Jeg prøver at vise dem, hvor spændende og interessante de naturvidenskabelige og tekniske fag er, ved hjælp af rumfart. At kunne dele min glæde og entusiasme håber jeg, smitter af på dem, fortæller Andreas Mogensen til TV2 ØSTJYLLAND.

Salen var fyldt, da Andreas Mogensen fredag fortalte om sin tid i rummet.

På Århus Statsgymnasium håber de også at dagens besøg kan være med til at skærpe elevernes interesse for naturvidenskaben.

- Vi håber at kunne styrke elevernes almendannelse, ved at se hvad naturvidenskab kan føre til, fortæller rektor på Århus Statsgymnasium, Dorte Fristrup.

Rumfart og drømme

Med sin nye mission på landjorden prøver Andreas Mogensen at få flere unge til at gå i en naturfaglig retning.

- Vi som samfund står over for en mangel af især ingeniører. Jeg er selv som barn blevet inspireret af andres oplevelser, så forhåbentlig kan jeg give lidt tilbage, fortæller han.

Ideen om, at jorden er flad, burde jo slet ikke kunne opstå i et moderne samfund. Andreas Mogensen, astronaut

Og særligt inden for rumfart er der masser af uddannelsesmuligheder.

- Samtidig er rummet så uendeligt stort, at mulighederne også er enorme. Rumfart giver mulighed for at drømme. Selvom det er naturvidenskab grænser det også op til filosofi og religion, siger Andreas Mogensen til TV2 ØSTJYLLAND.

Efter foredraget besøgte Andreas Mogensen eleverne i klasselokalet.

Er jorden flad eller rund?

Gymnasieeleverne fik også mulighed for at stille spørgsmål – blandt andet om jorden er rund eller flad.

- Jorden er selvfølgelig rund. Det er et godt eksempel på, hvorfor vi har brug for at udbrede kendskabet til naturvidenskab, fortæller Andreas Mogensen.

- Ideen om, at jorden er flad, burde jo slet ikke kunne opstå i et moderne samfund.

Andreas Mogensen fortsætter sit visit i det østjyske i morgen, hvor han besøger Science Museerne i Aarhus.