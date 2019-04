Rumænsk mand taget med falsk ID: Insisterede på at han var Maja

En rumænsk mand blev onsdag eftermiddag taget i bussen uden billet. Det udløser naturligvis en bøde, men det gik ikke helt så glat for vagterne at uddele den.

- Han bliver bedt om at vise sit ID, og så viser han et sygesikringsbevis frem fra en dansk kvinde i starten af tyverne, der hedder Maja. Han er meget insisterende på, at det skam er hans sygesikringsbevis, og han kan ikke rigtigt forstå, at det ikke bliver godtaget, siger Jakob Christiansen, der er pressemedarbejder hos Østjyllands Politi.'

Eftersom personen for det første er en mand, for det andet er rumæner og for det tredje ser ældre ud end omkring 20 år, tilbageholdte vagterne manden og tilkaldte politiet.

- Betjentene tror heller ikke på, at han hedder Maja. Da de visitererer ham, finder man en kniv, der ligesom er en del af et multitool. I multitoolet var der også en ske og en gaffel, men det er ikke en smørekniv, siger Jakob Christiansen til TV2 ØSTJYLLAND.

Det viste sig at være et større projekt end først beregnet at give manden en bøde for at køre uden billet. Foto: Tobias Nørgaard Pedersen - Ritzau Scanpix

Udover den ulovlige kniv, finder politiet også et kørekort på ham samt et rumænsk ID-kort. Det får de tjekket og får hurtigt bekræftet, at mandens rigtige navn ikke er Maja.

- Han var ikke aggressiv eller noget, men han var meget insisterende på, at han var den danske kvinde ved navn Maja, som der stod på sygesikringsbeviset, siger pressemedarbejderen.

Den rumænske man er nu i politiets varetægt og skal torsdag fremstilles i grundlovsforhør, hvor det skal afgøres, om han skal varetægtsfængsles.