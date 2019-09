Rum-superhelt på besøg i Aarhus: - Det er super fedt, at han er her

Ingeniørstuderende Peter Aalborg var i godt humør tirsdag aften.

Et af hans store idoler var på besøg på hans uddannelsesinstitution i Aarhus.

Ambassadør for rumforskningsinstituttet NASA, Ravi Margasahayam, holdt oplæg på Via University College i Aarhus, blandt andet om hvor tæt de er på at sende mennesker til Mars.

Peter Aalborg har flere gange besøgt NASAs hovedkvarter i USA, hvor man kan få rundture og se forskellige udstillinger.

- Jeg synes, at det er super fedt, at han er her igen. Jeg har set ham her for tre år siden, og i den anledning har jeg taget samme trøje på, somer ovre fra Kennedy Space Center, hvor han arbejder, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

John F. Kennedy Space Center ligger i Florida i USA og er hovedkvarter for rumforskningsinstituttet NASA. Foto: Ritzau / Scanpix

Ifølge en af underviserne på VIA University College giver det god mening at invitere NASA-ambassadøren til Aarhus.

- Jeg håber, at de studerende får noget inspiration til deres studie og noget retning på, hvor de skal hen af. Han er også lidt af en livsfilosof, så måske han kan være med til sætte nogle mål for deres karriere, siger Torben Lund Skovhus, der er forsker og underviser på Via University College.

Men hvad kunne han så sige om at få mennesker til Mars?

Astronauter på Mars er muligt

- Jeg vil sige, at inden for de næste 10-15 år vil vi sende atronatuer til Mars, og et menneske vil lande på Mars, siger Ravi Margasahayam, ambassadør for NASA, til TV2 ØSTJYLLAND.

Vores mission er at finde ud af, om der er liv på Mars, og om menneskeheden kan overleve på Mars, ligesom vi lever og arbejder på den internationale rumstation. Ravi Margasahayam, ambassadør for NASA

I første omgang arbejder de på at sende en drone til den røde planet, og det, forventer han, vil lykkes inden for et par år. Men på sigt er målet et menneske på Mars.

- Vores mission er at finde ud af, om der er liv på Mars, og om menneskeheden kan overleve på Mars, ligesom vi lever og arbejder på den internationale rumstation.

De forventer at sende minimum tre astronauter afsted på samme tid, da der skal være nogle til at fragte dem tilbage, hvis de kommer i problemer.

Arkivfoto fra 2015 af Andreas Mogensen, der sammen med to andre astronauter er klar til afgang mod den internationale rumstation. Foto: Anders Ladefoged / Ritzau Scanpix

- Nogle gange har vi problemer med en eller to astronauter, og så skal vi bruge de andre astronauter til at hjælpe dem med at komme tilbage. Så vi har altid to hold.

Ifølge NASA-ambassadøren vil det tage seks til otte måneder at rejse til Mars, og det er kun den ene vej.